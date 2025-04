Todas las polémicas de De Burgos Bengoetxea en la final de la Copa del Rey

Era un partido muy complicado para el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea. Pitar un clásico es siempre algo especial. Presión y emociones a flor de piel. Pero este lo es aún más. La rueda de prensa arbitral antes del FC Barcelona - Real Madrid de la final de la Copa del Rey acabó de dinamitar cualquier polémica. Y la multiplicó incluso antes de que empezara el partido.

El colegiado vasco rompió a llorar en rueda de prensa por los ataques de los vídeos de Real Madrid TV, y su compañero en el VAR en este partido, Pablo González Fuertes, lanzó la amenaza de las "medidas" que los árbitros tomarían contra la televisión del club blanco.

Sobre el campo, el partido ya empezó tenso, y Lucas Vázquez fue el protagonista de la primera 'dura' entrada del partido.

Minuto 4: Peligrosa entrada de Lucas Vázquez a Raphinha

El defensa del Real Madrid dejó su 'sello' al tobillo del brasileño Raphinha con una patada por detrás, sin posibilidad de jugar el balón. Se dolió mucho el futbolista del Barça. El colegiado no señaló ni falta.

La dura entrada de Lucas Vázquez a Raphinha / RTVE

Minuto 16: Posible penalti por mano de Valverde

El Barça era el claro dominador del partido, por ende de las ocasiones. En una internada al área de los azulgrana, el centro de Raphinha que iba buscanso a Ferran Torres lo cortaba Fede Valverde... con la mano. El árbitro gesticuló que se trataba de una mano apoyada o hacia el apoyo hacia el suelo, y no señaló penalti.

"No hubo penalti de Valverde por mano. Pese a que el contacto fue evidente, la norma es transparente: si no hay voluntariedad e impacta en el brazo de apoyo, no es punible", comentó el exárbitro Iturralde GOnález en SER.

"La mano está en dirección al suelo y De Burgos hace la indicación de que la ha visto. Estaba cerca de la jugada. El VAR no puede entrar. Está tipificado en el reglamento. No es penalti", añade Pérez Burrull en Marca.

Minuto 30: Entrada criminal de Tchouaméni a Olmo

Fue amarilla, pero habría podido ser roja perfectamente. Tchouaméni, totalmente superado, pagó su frustración con Olmo, que recibió una entrada criminal del francés por detrás y con las dos piernas, en forma de tijera. Necesitó asistencia médica el futbolista del Barça, y con razón. El VAR no revisó la acción.

Entrada criminal de Tchouaméni a Olmo en la final de la Copa del Rey / X

Minuto 44: Agarrón de Ceballos a Cubarsí en el área

En un saque de esquina que acabó en el palo, Cubarsí no pudo rematar por un agarrón de Ceballos. Los dos futbolistas se agarran, pero parece claro como el jugador del Madrid lo hace con más insistencia. El árbitro no pitó penalti.

Agarrón de Ceballos a Cubarsí en el área / X

Minuto 45: Agresión de Ceballos a Lamine

De nuevo Ceballos de protagonista. 'Rifirrafe' del jugador del Madrid, que golpeó claramente con la mano en la cara a Lamine Yamal. No hubo castigo por parte del colegiado.

Minuto 45+1: Penalti anulado a Vinicius por un claro fuera de juego

Ya en el añadido de la primera parte, el colegiado señaló un penalti de Iñigo Martínez a Vinicius Jr. para inmediatamente anularlo para señalar fuera de juego. La posición adelantada del jugador del Madrid es clara con las imágenes del semiautomático.