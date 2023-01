Ivan Breñé: “No vamos solo a disfrutar, vamos a ganar al Barça”

El jugador del AD Ceuta atiende a SPORT horas antes de la eliminatoria de la Copa del Rey “Yo que soy culé, tuve una alegría inmensa. Sí que me hubiera gustado más eliminar al Madrid, pero a disfrutar y a ver si podemos dar la sorpresa también contra el Barça”

El AD Ceuta afronta este jueves uno de los partidos más importantes de la historia del club: los octavos de final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona. El partido, declarado de alto riesgo, será este jueves a las 20h en un en el Municipal Alfonso Murube que espera un lleno absoluto. El jugador catalán Ivan Breñé, en las filas del conjunto ceutí, atiende a SPORT en la previa de la eliminatoria ante el equipo azulgrana, flamante campeón de la Supercopa de España.

¿Cómo se vive la previa de partido ante un rival como el Barça?

La verdad es que es una semana bastante extraña porque de normal analizamos a jugadores que son de nuestra categoría y que más o menos conocemos, pero esta semana, tener vídeos y tener que analizar jugadas que hará Dembélé, o cómo te defenderá Koundé es un poco extraño. Pero bueno, con mucha ilusión y creyendo que podemos ganar y sacar el partido adelante.

Hay más material para analizar a un equipo como el Barça…

Sí, claro. Tienen mil jugadas y mil movimientos. Sí que hay más material, pero es mucho más difícil recordarlo todo porque al final son equipos de la máxima categoría y van al extremo en todas las jugadas. Analizarlo todo es bastante difícil y extraño, para verte en la situación de que uno de los mejores jugadores del mundo te defenderá, o que tendrás que atacar al mejor portero del mundo.

Ya eliminaron a un Primera División, el Elche. ¿Qué se dice dentro del vestuario en estos casos?

Son rivales diferentes. El Elche en ningún momento quiso el balón y nosotros somos un equipo que estamos cómodos con balón. En defensa nos cuesta un poco más porque estamos acostumbrados a defender con balón. El Elche renunció al balón y estuvimos más cómodos. Notamos que a nivel individual eran mejores porque están en categorías superiores, pero en global no notamos gran diferencia. El problema con el Barça es que querrán tener el ritmo del partido y del balón, a ver cómo lo aguantamos. Dentro del vestuario, desde el primer momento, no hay ningún indicio de solo ir a disfrutar. Vamos a ganar el partido y por eso trabajamos día a día y miramos vídeos, para ir a por ellos.

¿Cuál fue la primera reacción al ver que les tocó el Barça?

Bastante extraña también. Teníamos un partido esa tarde y la televisión se puso en nuestro autobús para grabar la reacción. Queríamos estar concentrados, pero al mismo tiempo saber contra quien jugaríamos. Yo que soy culé, tuve una alegría inmensa. Sí que me hubiera gustado más eliminar al Madrid a nivel personal, pero a disfrutar y a ver si podemos dar la sorpresa también contra el Barça.

Ivan Breñé, con la camiseta del Ceuta | AD Ceuta

Justo este fin de semana han jugado contra el Castilla, y ahora llega el Barça…

Sí claro. Pasar de jugar con el filial ante equipos de 3ª RFEF a tener al Dépor, el Córdoba, empatar contra el Madrid Castilla, Copa del Rey contra primeras divisiones… Ha sido un paso de gigante. No nos podemos parar a pensar porque todos van al máximo. Nos tenemos que acostumbrar rápido y entender la situación.

Este Barça viene cargado de moral después de la Supercopa. ¿Ha cambiado alguna cosa en el planteamiento del partido de antes del título a después?

El Barça es el Barça. Lo analizamos igual ya sea con mala racha o con el cambio de era de ahora. Sabemos lo grande y el equipo que es. Lo afrontamos con la misma ilusión y profesionalidad hubiera ganado o perdido.

En liga en Ceuta no consigue lanzarse, pero en la Copa son la revelación. ¿Pude ser la Copa un cambio de paradigma para afrontar mejor lo que queda de liga?

Esperemos que sí. En liga estamos teniendo mala suerte y los rivales nos dicen que merecemos estar mucho más arriba. Pero si no ganas los partidos, es lo que hay. Esperemos que la ilusión que tenemos en Copa se refleje más adelante en liga y que sea un impulso para sacar la situación adelante.

¿Cómo ha sido la transición del filial al primer equipo?

El año pasado aún tenía ficha del filial y ya estaba en dinámica del 2ª RFEF. El salto es una pasada y juegas con jugadores que han estado jugando profesionalmente. Pero te tienes que acostumbrar al momento porque todos quieren jugar y tienes que hacer que no se note ese salto. Entrar en el equipo y demostrar que estás capacitado para jugar. Creo que me he adaptado bien y pienso que lo estoy haciendo bastante bien.

El partido se ha declarado de alto riesgo y llenarán el campo. ¿Cómo se ve que un rival como el Barça venga a Ceuta?

Es una ciudad pequeña y con ilusión. Que el Barça venga al estadio será algo muy grande. Hemos celebrado dos ascensos seguidos y que venga un Primera División es una ilusión gigante para la ciudad. En pocos días se han vendido 6.000 entradas. En el estadio ya están controlando todos los parámetros de seguridad para que no pase nada, así que estamos tranquilos y con muchas ganas.

¿Tienen algo preparado para después del partido?

Para las otras rondas, con Utrera, Ibiza y Elche, hicimos una cena tras ganar. De momento no se ha hablado nada, pero si ganamos al Barça igual nos preparan una rúa por la ciudad, no sé (risas). Para mucha gente, incluso siendo del Ceuta, es inimaginable. Así que, si lo conseguimos haciendo un buen partido, la ciudad aún se volcará más con el club y todo será mucho mejor.