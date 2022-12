El histórico y campeón Arenas pone a prueba al Valladolid

Pacheta seguirá teniendo las bajas de Anuar, David Torres, Yamiq, Olaza y Kennedy 1.200 espectadores abarrotarán el aforo completo de Gobela para alentar al conjunto vasco

El histórico Arenas Club de Getxo campeón de Copa en 1919 y otras tres veces subcampeón (1917, 1925 y 1927), pondrá a prueba en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey la fortaleza del Valladolid, que recupera al defensa Luis Pérez después de tres meses de baja.

Todo apunta a que Luis Pérez podría contar incluso con la titularidad para que pueda ir cogiendo ritmo de competición ante el regreso liguero, el 30 de diciembre frente al Real Madrid, dos encuentros oficiales para los que la plantilla blanquivioleta "está preparada" tras un "buen trabajo de pretemporada otoñal". Así lo entiende su técnico, José Rojo Pacheta, que mañana seguirá teniendo las bajas de Anuar, David Torres, Yamiq, Olaza y Kennedy.

Pacheta no quiere especular y formará con "los once jugadores que estén mejor para ganar este partido", ante un rival "acostumbrado a jugar en un terreno diferente, de césped artificial y de 100x60, que intenta jugar mucho, es profundo y no se encierra atrás".

Enfrente, el club vizcaíno, precursor y fundador de la liga española, se encuentra ahora en uno de los mejores momentos de su historia reciente, en puestos de "playoff" de ascenso en Segunda RFEF y en una destacada temporada a las órdenes de Javier Olaizola, exjugador de Eibar, Burgos y Mallorca, que afronta su segunda etapa en el club.

El conjunto rojinegro incluso discutió al inicio de la temporada el dominio al vecino Sestao River en el grupo, pero una derrota en Las Llanas y posteriores resultados le han alejado del liderato que ocupó en las primeras jornadas. Aún así, después de tres partidos en los que solo ha sumado dos puntos y no ha conseguido ningún gol, es cuarto a tres puntos del segundo y el tercero, Utebo y Tudelano, y a nueve del River.

Mañana tendrá el apoyo de buena parte de los 1.200 espectadores que abarrotarán el aforo completo de Gobela, para un encuentro que el equipo considera "un premio" tras eliminar al Lugo de Segunda en la ronda anterior (1-0) con un gol de Iñigo Gomeza, un defensa zurdo formado en el Athletic Club.

En cuanto a la alineación arenera y tras el 0-0 con el San Juan en Gobela, es de esperar que el técnico tire de su bloque titular, porque ahora se para la liga con motivo de las Navidades y los jugadores tienen tiempo de recuperar.

Alineaciones probables

Arenas Club: Landeta; Paul Álvarez, Arana, Argente, Gomeza; Escobar, Markel Goñi; Unai García, Jurgi Oteo, Elorza; e Íñigo López.

Valladolid: Masip; Luis Pérez, Joaquín, Javi Sánchez, Escudero o Diego Moreno; Roque Mesa, Iván Sánchez o Kike Pérez, Aguado; Plata, Sergio León, Plano.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño).

Campo: Gobela.

Hora: 21.00.