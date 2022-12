El Guijuelo, "con humildad e ilusión" ante el Villarreal

El conjunto de Quique Setién se ve las caras ante el segundo clasificado del Grupo 1 de Segunda Federación Los salmantinos ya han preparado una grada supletoria en el Luis Ramos para afrontar un partido de alto nivel

El Guijuelo, un equipo de fútbol modesto de una localidad de Salamanca con 5.660 habitantes y que juega en el Grupo 1 de la Segunda Federación española, se enfrenta con humildad e ilusión este martes (21.00 horas, estadio municipal Luis Ramos) en Copa del Rey a un todopoderoso Villarreal de Primera.

El equipo ya está preparado y la afición ilusionada -con gradas supletorias- para tratar de mantenerse con vida en esa competición, aunque todos son conscientes de la complejidad del partido.

El entrador, Mario Sánchez, ha explicado este lunes en rueda de prensa que ha pedido a sus jugadores que "traten de aprovechar y disfrutar" de un partido como el de mañana "que dificilmente se vuelva a vivir".

"No estoy percibiendo euforia, aunque la gente estará ilusionada, pero no tengo esa sensación. Además, considero que es positivo no estar eufóricos, porque eso nos haría no estar concentrados. Espero que eso nos ayude a que, con humildad e ilusión, podamos ganar un partido complicado", ha añadido.

El Guijuelo llega a este partido en un buen momento de juego y de resultados, ocupando la segunda plaza del Grupo 1 de la Segunda Federación a dos puntos del primero que da el ascenso matemático, y después de un empate cosechado el pasado fin de semana ante la Gimnástica de Torrelavega.

En el entrenamiento de este lunes, el entrenador Mario Sánchez ha insistido en jugadas a balón parado y en la táctica ante el partido contra el Villarreal, aunque no ha dado pistas del equipo titular con el que piensa disputar el encuentro.

Por la cabeza del Villarreal no pasa la posibilidad de que el equipo no siga adelante la Copa, competición en la que tienen puestas esperanzas.

El equipo de Quique Setién llega tras una buena victoria en la pretemporada frente al Nápoles que hace pensar que va creciendo de la mano del técnico cántabro.

Los castellonenses tendrán las ausencias de los campeones del mundo Gero Rulli y Juan Foyth, a los que se suman el lesionado Gio Lo Celso. Además, siguen fuera del equipo recuperándose de sus problemas físicos los laterales izquierdos Alberto Moreno y Alfonso Pedraza y el delantero José Luis Morales.

Respecto al posible once, la idea de Setién parece que es la de apostar por un equipo con los más habituales de inicio, ya que no se está en competición y no hay necesidad de hacer rotaciones.

Alineaciones probables:

Guijuelo: Roberto; Davo, Aizpiri, Alberto Trapero, Santi Perea, Coque, Willy, Alex Lorenzo, Cristóbal Gil, Carmona y Toti.

Villarreal: Reina; Kiko Femenía, Albiol, Pau Torres, Mojica; Parejo, Manu Trigueros, Coquelin; Chukwueze, Gerard Moreno y Danjuma o Yeremy Pino.

Estadio: Municipal Luis Ramos.

Árbitro: Pizarro Gómez (madrileño).

Hora: 21:00.