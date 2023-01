Gattuso: "Sólo un loco no estaría preocupado"

El entrenador del Valencia admitió que la situación del equipo no es la mejor antes de medirse este jueves al Athletic en los cuartos de final de la Copa del Rey "Ahora no es fácil decirle al equipo algo diferente. Cambiar todo es difícil, no puedo hacer lo que no siento”, afirmó el italiano

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, admitió antes de medirse este jueves al Athletic en los cuartos de final de la Copa del Rey que está preocupado por la marcha del equipo, que esta a sólo tres puntos del descenso en la Liga.

“El miedo lo tenemos porque forma parte de nuestra vida, sólo un loco no estaría preocupado pero esa preocupación puede ser algo bueno, algo que te haga dar una carrera más” señaló en una rueda de prensa.

El entrenador admitió que deben saber protegerse más cuando van por delante en el marcador pero apuntó que no puede cambiar por completo el estilo que ha implantado.

“Es verdad que tenemos que proteger más al equipo cuando vamos por delante pero no es verdad que juguemos a campo abierto”, analizó.

“Llevamos cinco meses y ahora no es fácil decirle al equipo algo diferente. Si me piden hacer una cosa que no tengo dentro es difícil. He de dejar un poco mi ego de lado pero cambiar al 100% no se pude. Cambiar todo es difícil, no puedo hacer lo que no siento”, afirmó.

El técnico aseguró que mantiene la confianza del vestuario y dijo entender que el club esté enfadado con la trayectoria del equipo. “La responsabilidad es mía, ya lo dije. Veo que el equipo está vivo, si viera que el equipo no me sigue lo mejor sería cambiar el entrenador. Estamos fallando mucho pero el equipo se entrena bien. Es normal que el club no esté contento con la dirección en la que está yendo la temporada”, admitió.

“Esto forma parte de mi trabajo. Un entrenador es un hombre solo. Es normal. Vivimos de resultados y he de pensar en cómo mejorar este equipo para conseguir a la victoria. Si me voy antes de tiempo es algo que forma parte de mi trabajo”, afirmó.

“Hemos de mirar lo malo que hemos hecho y el problema que tenemos pero hay que mirar lo bueno y lo malo porque no es todo malo. No todo es negativo a nivel técnico o táctico aunque si miras la clasificación te da miedo y preocupación, pero no hay que pensar en eso”, señaló en referencia a los tres puntos que les separan del descanso.

Gattuso apuntó que él vivió situaciones similares como jugador y señaló que intenta sobre todo dar ánimos a los futbolistas. “No son buenos momentos. Yo lo viví como jugador y en estas situaciones lo ves todo negro, el balón en San Siro pesaba cien kilos y la camiseta igual”, rememoró en referencia a su pasado en el Milán.

“Estamos siempre con palabras positivas. El equipo quiere hacer buenos resultados”, destacó Gattuso, que señaló que da “prioridad” al partido copero.

Respecto del Athletic afirmó que “tiene un estilo, un 4-3-1-1, con el que tiene bien claro lo que hace” y destacó que “juega con mucha velocidad” y que eso les puede poner en problemas.

“Tiene experiencia y físicamente están bien”, señaló el técnico, que apuntó que no le puede pedir nada a la afición, que entiende su enfado y que solo puede darles las gracias por el apoyo que les ha dado en todo momento.