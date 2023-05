Final Copa del Rey Real Madrid-Osasuna: Alineaciones probables, horario y toda la previa, en directo

11:01

En la rueda de prensa de ayer también habló Dani Carvajal, lateral diestro del Real Madrid. El español, acostumbrado a noches como la de este domingo, asegura que llega en un gran momento: "Todo jugador tiene mejores y peores momentos. Y es cierto que me encuentro bastante bien en este momento de la temporada, estoy enchufado". El defensor también quiso dar valor a la Copa: "A principios de temporada nos planteamos alcanzar todos los títulos. La Copa se nos estaba atragantando. No es fácil. No nos vemos favoritos. Osasuna se ha ganado por méritos llegar a la final. Es un gran equipo y lo demostraron en el Camp Nou".