Duelo a vida o muerte entre Real Sociedad y Rayo Vallecano

Real Sociedad y Rayo Vallecano competirán este jueves en el Reale Arene (19:30h) por un puesto en los cuartos de final de la Copa del Rey. Un partido que promete competitividad y espectáculo y que mide a dos equipos que llegan tras vencer en sus respectivos compromisos ligueros de la pasada jornada.

En el caso de los donostiarras vencieron al Villarreal por la mínima (1-0), y encaran el duelo envueltos en la polémica que los atañe por el cargado calendario de partidos que afrontan y, además, con los rumores de una posible salida del club de Martín Zubimendi a final de temporada. De hecho, precisamente el centrocampista español, que permaneció alejado de los terrenos de juego durante dos jornadas por una fractura en la costilla, demostró estar en plenas condiciones ante el submarino amarillo. Por otro lado, Igor Zubeldia y Sheraldo Becker volverán tras recuperarse de sus respectivas lesiones. Por lo tanto, buenas noticias para Imanol Alguacil en la previa del duelo de este jueves, que tendrá en Take Kubo su pieza más peligrosa en ataque.

Eliminatorias octavos de final Copa del Rey / RFEF

Por su parte, el conjunto de Vallecas aterriza en San Sebastián después de haber derrotado en liga al Celta por 2 a 1. Lo hace con una baja muy sensible. Íñigo Pérez no podrá contar con su portero titular, Augusto Batalla, que sufre unas molestias en la rodilla que lo mantendrán apartado del césped alrededor de dos semanas. Por lo tanto, el técnico navarro deberá ajustar su once titular de cara al enfrentamiento copero, del que seguramente no caerán ni Jorge de Frutos ni Isi Palazón, dos de los jugadores más en forma del conjunto franjirrojo.

Con todo ello, se avecina un enfrentamiento con dos equipos en buena dinámica, teniendo en cuenta que ambos afrontan el duelo después de dos victorias. En cualquier caso, solo uno de ellos podrá mantener activa esta racha.