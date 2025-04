Contundente comunicado de los árbitros para cerrar filas antes de la final de la Copa

El colectivo arbitral no se quedó de brazos cruzados después de una tarde de previa de final de la Copa del Rey marcada por el plantón del Real Madrid a la Federación Española de Fútbol y las filtraciones del club blanco de no presentarse al partido si no había cambios en el equipo arbitral del compromiso tras las declaraciones en rueda de prensa de De Burgos Bengoetxea y González Fuertes.

Los colegiados emitieron durante la madrugada de este sábado un comunicado conjunto para cerrar filas y mostrar su apoyo y respaldo “ante las críticas y presiones recibidas tras la rueda de prensa realizada por parte de los compañeros que dirigirán mañana la gran final de la Copa de su Majestad el Rey”.

“Como bien han dicho nuestros compañeros, estamos más unidos que nunca y tenemos el convencimiento de estar magníficamente representados por el equipo arbitral que mañana saldrá al terreno de juego con el único objetivo de acertar en todas sus decisiones”, dejaron claro en una nota transmitida al margen del Comité Técnico de Árbitros y que publicó el periodista Isaac Fouto en ‘El Tiempo de Juego’ de la ‘Cadena Cope’.

“Aprovechamos, una vez más, para invitar a todos los agentes del mundo del deporte a colaborar y participar de manera activa en la creación de un entorno que favorezca el juego limpio y el respeto hacia todos sus integrantes”, finalizó el comunicado de los árbitros después de los ataques recibidos por parte del Real Madrid durante una tarde de muchos nervios y tensión entre todas las partes implicadas.