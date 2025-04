El Clásico de la final de la Copa del Rey, plato estrella del ‘Super Sábado’ de Movistar Plus

Ya está aquí uno de los partidos del año, la final de la Copa del Rey 2024/2025, a cuya final han llegado el FC Barcelona y el Real Madrid. Un clásico de altos vuelos en el que los azulgranas querrán imponer su ley, como han hecho esta temporada en la Supercopa y en la Liga en el Bernabéu. Será un partido decisivo para el futuro de Ancelotti y marcará la tendencia de los de Flick para el resto de temporada.

Una final de Copa decisiva

Los culés esperan conquistar el primero de los tres trofeos de caza mayor a los que optan. Dependiendo de sí mismos en LaLiga y con la vista puesta en el Inter de Milán en Champions, ganar un título a su máximo rival confirmaría las buenas sensaciones de cara a la recta final. Por su parte, los de Ancelotti quieren dar una alegría a su afición tras la eliminación contra el Arsenal en la Copa de Europa.

Ganar en Sevilla significaría una dosis de autoestima que puede servir para mantenerse en la pelea por el título de liga. Aunque las sensaciones con las que llegan ambos conjuntos a este partido son diferentes. No así el estado físico, donde ambos tienen las energías más justas. Esta gran final podrá seguirse a través de diferentes plataformas, entre ellas, Movistar Plus+, que prepara una amplia cobertura para una final histórica.

La operadora ofrecerá un 'Super Sábado' con una programación especial este 26 de abril. Un total de 11 horas de una cobertura junto a comentaristas, narradores y presentadores destacados. Carlos Martínez, Álvaro Benito, Julio Maldonado (Maldini), Mateu Lahoz, Ricardo Sierra y Mónica Marchante estarán en Sevilla para contar todo lo que pase antes, durante y después del partido.

Una apuesta polideportiva

A partir de las 14:30 horas, Noemí de Miguel e Iñaki Aguirregabiria darán el pistoletazo de salida para lo que se ha dado en llamar como ‘Super Sábado’ en Deporte Plus+. El programa conectará con todo lo que ocurra en el mundo del deporte: el GP de España de MotoGP, el Mutua Madrid Open de tenis, la Liga Endesa de baloncesto, la Diamond League de atletismo, el Premier Padel y el 6 Naciones femenino de rugby. Además, Gerard López, Jordi Cruyff, Rafa Alkorta y Jorge Valdano estarán en el programa para hacer la mejor previa y el mejor análisis postpartido de esta ansiada final.

Movistar Plus+ apuesta por una cobertura total de la final de la Copa del Rey, combinándolo con los otros grandes eventos de la jornada. Todo ello de la mano de Deporte Plus+ con Noemí de Miguel e Iñaki Aguirregabiria, el programa de actualidad donde se repasará todo lo que ocurra en el mundo del deporte.

Las 11 horas de programación comienzan a las 14:30 horas con Deporte Plus+ y el repaso a lo que viene por delante. A las 15:00 horas tendrá lugar la carrera al Sprint del GP de España de MotoGP, desde el circuito de Jerez-Ángel Nieto. La programación seguirá con Deporte Plus+ hasta el partido de Segunda División entre Real Oviedo y Levante a las 16:00 horas.

Una vez terminado el encuentro, Deporte Plus+ recoge el relevo con las mejores imágenes de la jornada de la Liga Endesa y el Mutua Madrid Open, las semifinales del Premier Padel en Bruselas y el Inglaterra-Francia del 6 Naciones femenino. A las 20:30 horas arrancará en Deporte Plus+ la previa de la final, que empieza a las 22:00 horas. Una vez terminado el encuentro entre Barça y Real Madrid, el postpartido emergerá en Movistar Plus+.