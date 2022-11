El Celta, a evitar un nuevo fracaso ante el modesto Algar

El Celta encara sin confianzas su estreno en la Copa del Rey ante el modesto Club Deportivo Algar Después de ser eliminado por el Atlético Baleares y el Ibiza, ambos equipos de Segunda división B

El Celta encara sin confianzas su estreno en la Copa del Rey ante el modesto Club Deportivo Algar, después de ser eliminado por el Atlético Baleares y el Ibiza, ambos equipos de Segunda división B, en sus últimas dos participaciones.

El choque, que ha corrido riesgo de no celebrarse por no encontrar un escenario acorde a las exigencias de la Federación Española (RFEF), se jugará finalmente en el estadio Francisco Artés Carrasco, donde los aficionados locales no podrán disfrutar del internacional español Iago Aspas, a quien Carlos Carvalhal ha dejado en Vigo.

La escasez de aforo y la no idoneidad del césped artificial del campo algareño descartaron esa opción, y la del recinto en el que el Efesé es local en LaLiga SmartBank también fue rechazada porque está en pleno proceso de resiembra y el terreno de juego presenta un estado que la RFEF considera inapropiado.

Anoche y tras las gestiones realizadas con el Ayuntamiento de Lorca se optó por trasladar el choque al Artés Carrasco, con capacidad para 8.000 espectadores, el doble del número de entradas vendidas por el Algar para este compromiso histórico. Además, se han regalado mil invitaciones entre los escolares del municipio.

El principal problema es que los aficionados de esa diputación cartagenera deberán recorrer casi 200 kilómetros por carretera, entre la ida y la vuelta, para verlo y desde la entidad han fletado autobuses de forma gratuita para quienes deseen desplazarse.

En lo meramente deportivo, el conjunto que entrena David Bascuñana marcha octavo en la Preferente Autonómica con nueve puntos sumados en ocho jornadas, con un bagaje de dos victorias, tres empates y tres derrotas, con 15 goles marcados y 14 encajados.

Lo de este domingo será otra historia y así lo afrontan en el club, cuya plantilla se concentrará este sábado para sentir lo que se siente al competir a nivel profesional y su técnico, aunque es consciente de la dificultad que entraña, ya ha afirmado que van a "competir bien".

En el Celta no quieren sorpresas después de lo sucedido en las últimas dos temporadas. La Copa ilusiona en Vigo y así se lo han traslado al portugués Carlos Carvalhal, que hizo historia en su país en este torneo con el Leixoes y el Braga. Ahora busca un reto que rozó en dos ocasiones Eduardo Berizzo: devolver al equipo a una final de Copa.

El técnico celeste dará minutos a los menos habituales, como el portero Iván Villar, el lateral derecho Kevin Vázquez o el centrocampista sueco Swedberg. Además, jóvenes como Carlos Domínguez y Pablo Durán también podrían entrar en el once, al igual que Fran Beltrán y Óscar Rodríguez, suplentes en Vallecas.

Alineaciones probables

Club Deportivo Algar: Juanma; Íñigo, Valero, Cristian, Jawad; Hafid, Jorge, Nono, Ketchup; Nico Carrasco, Carlos Ventura.

RC Celta: Iván Villar; Kevin Vázquez, Mingueza, Carlos Domínguez, Javi Galán; Pablo Durán, Beltrán, Óscar Rodríguez, Swedberg; Larsen, Paciencia.

Árbitro: Arcediano Monescillo (comité castellano manchego).

Estadio: Francisco Artés Carrasco de Lorca.

Hora: 16.00.