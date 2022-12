Butragueño: "Estos partidos son difíciles y ajustados"

El director de relaciones institucionales del Real Madrid, cauto tras el emparejamiento ante el Cacereño en Copa del Rey “Ellos están en un momento de euforia. Vamos a ir a Cáceres con el máximo respeto e ilusión, siendo conscientes de cómo son estos partidos", dijo

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, catalogó el enfrentamiento de dieciseisavos de la Copa del Rey frente al Cacereño, que se disputará el 3 o 4 de enero, como uno de esos encuentros "difíciles y ajustados" contra un equipo que está "en un momento de euforia".

“Ellos están en un momento de euforia. Vamos a ir a Cáceres con el máximo respeto e ilusión, siendo conscientes de cómo son estos partidos, difíciles y ajustados. Cada vez que jugamos queremos ganar. Iremos con la máxima concentración para ganar el partido y estar en la siguiente ronda”, aseguró en Real Madrid TV.

“Hay que afrontar este tipo de partidos con la mentalidad adecuada y seguro que será así porque nuestros jugadores están acostumbrados a competir. Cuando el Real Madrid juega un partido hay que tener el nivel de concentración adecuado porque representamos a millones de personas y las expectativas son máximas. El equipo seguro que esa parte la aportará. Son 90 minutos y seguro que habrá una afición muy entusiasta. Hay que ser conscientes de los peligros que tienen estos partidos”, añadió.

Un Butragueño que resaltó la carga de partidos que afronta el Real Madrid desde enero.

“Intensísimo, pero no solamente este mes. De aquí a que acabe la temporada van a jugar cada tres días y el nivel de exigencia va a ser tremendo. Comenzamos el 30 ante el Valladolid y a partir de ahí va a requerir el máximo rendimiento y concentración de todos los jugadores. Todos van a ser muy importantes”, aseguró.

“Este año es particular. El hecho de tener el campeonato del mundo en mitad de temporada no tiene precedentes y no va a ser fácil responder. Vamos a ver cómo van regresando nuestros jugadores, sobre todo los que llegaron hasta el último tramo del campeonato. Hay un aspecto que es físico, pero sobre todo el mental porque el nivel de tensión y estrés es tremendo. Los últimos van a tener unos días para descansar, pero enseguida comienza la competición. Va a ser un desafío para todos”, completó.