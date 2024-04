Los bonus de ganar cualquier competición

Los clubes han competido históricamente por el incentivo deportivo de levantar un título o ascender de categoría dentro de la pirámide competitiva. Y desde hace años también lo hacen con los cada vez mayores incentivos económicos que existen, con fórmulas complejas para entenderlos, pero que pueden suponer un buen salto en lo económico.

Y estas semanas lo hemos visto claramente. En la final de Copa del Rey no sólo había en juego el título, sino que Athletic Club y RCD Mallorca sabían que el bonus del trofeo era un billete a Europa League para 2023-2024 que garantizaba al menos 15 millones extra de ingresos por pagos de UEFA-más lo que pudieran apretar a patrocinadores-.

FC Barcelona y Atlético de Madrid no sólo pelean por pasar a semifinales de Champions League, sino que en juego también está la plaza de uno de los dos al nuevo Mundial de Clubes. Ya no sólo se juegan los 10 millones de pasar de ronda, sino el bote de 50 millones prometido por Fifa a los participantes. En este caso, ganar ya no es una obligación, sino una necesidad.