Un Atlético sin brillo elimina al Levante y se mete en cuartos

Morata y Llorente fueron los goleadores rojiblancos en el Ciutat de València Los de Simeone no hicieron un buen partido pero fueron más efectivos que el Levante

El Atlético de Madrid se clasificó para cuartos de final eliminando al Levante (0-2) sin mucho brillo. Los de Simeone no hicieron un buen partido pero fueron efectivos, y gracias a los tantos de Morata y de Marcos Llorente, estarán el viernes en el sorteo de Copa del Rey tras dejar en el camino ya a Almazán, Arenteiro, Oviedo y Levante.

FICHA TÉCNICA Copa del Rey LEV 0 ________________ 2 ATM ALINEACIONES Levante Femenías; Son, Rober, Muñoz, Saracchi; Montiel (Wesley, 71'), Pepelu, Pablo Martínez (García, 86'); De Frutos (Campaña, 59'), Bouldini (Soldado, 71') y Musonda (Cantero, 59'). Atlético De Madrid Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo; Llorente, De Paul (Koke, 79'), Kondogbia, Barrios (Correa, 46'); Morata (Saúl, 64') y Griezmann. Goles 0-1 M.54 Morata. 0-2 M.92' Llorente. Árbitro Figueroa Vázquez. T.A: Muñoz (70') / Molina (85'). Incidencias Ciutat de València.

La primera mitad fue bastante discreta, sin demasiadas ocasiones y con un Atlético de Madrid desaparecido en combate. El Levante de Calleja fue ligeramente superior e incomodó mucho a los de Simeone. No dispuso de ocasiones claras más allá de un gol anulado por una falta a Oblak y algún tiro lejano, pero jugó mucho en terreno rojiblanco, llevó peligro por bandas y forzó bastantes córners. Mejoró algo el Atlético en los últimos minutos, pero su primera parte en general fue muy pobre.

Entró Correa al descanso y la segunda mitad, como no podía ser de otra forma, fue diferente y el Atleti, pese a no volverse loco en busca del gol, salió con otra marcha. Y al poco de reanudarse Morata avanzó a los suyos. Buena acción de Correa, que quebró a Pablo Martínez, abrió a banda para Llorente, este centró raso y Morata, en el segundo palo, no perdonó.

Mediada la hora de partido, el 'Cholo' quitó a Morata para poner a Saúl y el Atleti dio un paso atrás. Esto lo aprovechó el Levante para embotellar a los colchoneros en su campo, pero sin conseguir crear peligro real más allá de los centros desde la esquina.

Ya en el añadido, y con el Levante volcado, Marcos Llorente sentenció a los granotas definiendo a la perfección ante Femenías, tras una gran asistencia de Molina.