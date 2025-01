Agustín Álvarez: "Vamos a darle pelea al Atlético"

Agustín Álvarez, también conocido como el 'Canario' (San Bautista, Uruguay, 2001), llegó cedido al Elche en el mercado de verano para volver a reencontrarse con su mejor versión. Tras crecer en el equipo de su corazón, Peñarol, puso rumbo a Italia para ascender como jugador y consagrarse en Europa, pero una lesión de ligamento cruzado le frenó. Pertenece al Sassuolo, pero también estuvo cedido en la Sampdoria. Ahora, en el conjunto franjiverde está feliz y sueña con volver algún día a la selección de Uruguay, pero antes tiene por delante un reto como el resto del conjunto franjiverde: dar la campanada y eliminar al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey.

Antes de comenzar a hablar del partido contra el Atlético de Madrid, déjame preguntarte por cómo está el equipo después de esa victoria en el tiempo de descuento frente al Zaragoza. ¡Fue una auténtica locura!

La verdad es que sí. Todo el vestuario estaba muy contento, se vive un ánimo hermoso aquí entre todos los compañeros. Estamos donde queríamos estar desde el principio. Después del partido mandaron al grupo que tenemos la tabla de clasificación. Tenemos que seguir así. Venimos en un estado de forma muy bueno y esperemos que dure para el resto de la temporada.

La mejoría del equipo hasta el momento ha sido muy buena, sobre todo después de ese partido de la primera vuelta en La Romareda.

Fue un golpe duro lo que sufrimos en Zaragoza. Ese partido fue un antes y un después para el equipo. Allí nos dieron un golpe fuerte y nos hizo cambiar un poco las cosas. Aprendimos no solo los jugadores, sino creo que también el cuerpo técnico aprendió de ese golpe duro. Eso es algo positivo también; después de una derrota fea, sacar algo bueno.

El gol de Rashani es uno de esos goles que pueden valer un ascenso, porque para ascender también hay que tener un poco de fortuna en ciertos momentos, ¿no?

Yo creo que sí, que en el fútbol no solo se tiene que jugar bien, también se necesita un poco de fortuna ya sea en lo grupal o en lo personal. Ya nos pasó contra el Cádiz también, que tuvimos ese gol ahí al final para ganar. Se vive divino aquí adentro, y se gana. Eso hace que te dé ganas de que ya sea el próximo partido para jugar porque el equipo está muy bien. También me gustaría felicitar a Elba porque venía de estar lesionado y de no tener la continuidad que esperaba. Todos estamos muy contentos por él.

Se nota que este grupo es una familia.

Sí, somos una familia. Nos llevamos todos muy bien. Yo lo sentí desde el primer día que llegué. Estamos muy unidos todos. Nos alegramos por el compañero, nos ponemos mal por el compañero también y creo que eso ayuda en todos los sentidos.

Resumen, goles y highlights del Elche 1-0 Zaragoza de la jornada 21 de LaLiga Hypermotion

Y ahora, a por el Atlético de Madrid.

Bueno, para nosotros, los jugadores, va a ser algo maravilloso, al que le toque jugar. Sabemos cómo viene el Atlético. Su estado de forma es increíble, va primero. Pero la ilusión de jugar contra un equipo así es muy grande, más en casa, en el Martínez Valero. Sabemos que no va a ser nada fácil, pero trataremos de competir lo mejor posible. Vamos a hacer lo que sabemos hacer. La ilusión siempre está, y más de jugar contra un equipo así.

¿Este Elche puede sorprender al Atlético de Madrid?

Bueno, como dije antes, sabemos el estado de forma en el que vienen. Son líderes y no pierden desde hace muchos partidos, pero nosotros también estamos en un buen estado de forma. Sabemos la clase de equipo que son ellos, pero también la clase de equipo que somos nosotros, el daño que le podemos hacer.

Este partido para vosotros es un premio. No tenéis ninguna presión...

Ellos son el grande y nosotros vamos a darle pelea, porque somos un equipo que nos caracterizamos por eso. Vamos a dar lo mejor de nosotros para intentar pasar la ronda.

El ambiente de ilusión que se respira en Elche es de que este equipo puede dar la campanada y pasar de ronda.

Eso nos pone muy felices. Eso quiere decir que estamos trabajando muy bien. Esperamos mantenernos así porque todavía queda toda la segunda ronda y el fútbol es muy cambiante. Estamos centrados en nuestros objetivos y queremos seguir haciendo lo que venimos haciendo hace tiempo.

Agustín Álvarez durante el partido de Copa frente a Las Palmas / Jesús Hernández (Elche CF)

¿Cuál dirías que es el punto más fuerte del Elche?

Nuestro punto fuerte es la unión que tenemos. Sabemos a lo que jugamos. Tratamos de no cambiar nuestra forma de juego, creo que eso es una de las cosas que nos ha llevado hasta aquí.

¿Y del Atlético de Madrid?

Ellos tienen un montón de jugadores de mucha calidad. Se ve que son un equipo comprometido y competitivo. El Atlético tiene muchas fortalezas.

Como delantero, entre Griezmann, Julián Álvarez y Sorloth, ¿con cuál te quedarías?

Bueno, son tres delanteros, como dijiste, de los mejores del mundo. Me gustan los tres pero creo que el que más me mueve un poquito de los tres es Julián porque tiene esa ambición, esa hambre de que va siempre a todo, juega siempre como si fuese la última pelota y después ni hablemos de la calidad que tiene.

Cuéntame un poco cómo es el míster, Eder Sarabia.

La verdad que es muy exigente, hay que decirlo. Siempre está trabajando para mejorar. Hemos hecho partidos brillantes. No se conforma. Después, tiene a todo el grupo muy metido. Se ve en los partidos. No se nota cuando hay un cambio. Todos estamos preparados para jugar y eso habla muy bien del entrenador. Eso quiere decir que nos trata a todos por igual. Pero me quedo más con esa exigencia que él tiene de querer siempre más, de no conformarse con cositas, sino que esos errores que hay que mejorar y entrenarlos.

¿Y el 'Cholo', qué te parece?

Creo que todos conocemos cómo es el 'Cholo'. Uno de los mejores entrenadores del mundo, que ha conseguido muchas cosas con el Atlético. Va a ser un duelo muy bonito, tanto en los banquillos como en el terreno de juego.

El 1-0 del Elche en el Elche 3-0 Racing de Santander de la jornada 20 de LaLiga Hypermotion

Y tú Agustín, ¿cómo estás? Ya estás recuperando tu mejor versión tras sufrir una grave lesión.

La verdad que tuve un tiempo difícil con la lesión. Después, volver y no sentirme yo mismo fue un poco complicado. Llegué a Elche y, como dije, me recibieron como en mi casa, me hicieron sentir muy cómodo. La pretemporada no la hice con el Elche, estuve con el Sassuolo y allí hice unos entrenamientos muy buenos y volví a estar en mi forma. Hice muy bien en venir al Elche. Creo que estoy empezando a sentirme muy bien. Me he encontrado con el gol, que también me hacía falta, he sumado muchos minutos y la verdad, que sí, estoy muy contento. Espero seguir así y mejorar aún más.

¿Te gustaría jugar con el Elche en Primera División?

Nunca se sabe. Mi cabeza está mentalizada hoy en día en el Elche y después, a final de temporada, se verá qué será de mi futuro. El dueño de mi ficha es el Sassuolo y hay que respetar la decisión de ellos, pero sí, me encantaría jugar en Primera con el Elche. Sería una cosa maravillosa.

¿Con qué sueña Agustín?

Bueno, me encantaría jugar, obviamente, en Primera División, en un equipo grande. No te diría un equipo ahora porque no se me ocurre. Ya he cumplido varios sueños que tenía de cuando era niño como, por ejemplo, debutar en Peñarol, que es mi equipo, del que soy hincha y es el club de mis amores. Después, también tuve la posibilidad de jugar en la selección absoluta de Uruguay y me gustaría en el futuro volver. Para nosotros, los uruguayos, es lo máximo y me gustaría volver en algún momento. He cumplido sueños, metas... Sin olvidarme de que también me gustaría reencontrarme con mi mejor nivel, que sería mi meta principal ahora, llegar a mi mejor versión.