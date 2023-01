Insultos racistas manchan la Copa de la Reina

El Alhama consiguió una clasificación a cuartos histórica ante el Levante, segundo clasificado en la Liga F "Mono, Parrales, comes con las manos o qué, animal!", gritaron aficionados del Alhama El Pozo a una jugadora rival

En la Copa de la Reina, después de las posibles alineaciones indebidas del Barça y Sevilla, durante el Alhama El Pozo - Levante UD se presenciaron insultos racistas hacia una de las jugadoras visitantes.

El Alhama El Pozo consiguió una clasificación histórica a cuartos de final de la Copa de la Reina tras derrotar al Levante, conjunto que se sitúa segundo en la tabla clasificatoria de la Liga F. Sentenciaron el partido dos goles del conjunto local en la segunda parte de la prórroga, que se decantó hacia las recién ascendidas.

Fue un encuentro disputado entre dos conjuntos que se jugaban el pase a la siguiente ronda de la Copa, pero unos insultos racistas mancharon la imagen de un bonito partido.

En el minuto 85, cuando el electrónico marcaba un empate a tres goles, la colegiada tuvo que detener el encuentro. El motivo, unos insultos racistas que se escucharon desde la grada. "Mono, Parrales, comes con las manos o qué, animal!" fueron las palabras que dijo algún aficionado del Alhama El Pozo.

Tanto Mayra Ramírez, la jugadora colombiana a la que se dirigían dichos insultos, como la árbitra, se percataron. Tras detener el juego, la colegiada fue a hablar con el delegado de campo y seguidamente, por megafonía se pidió a los aficionados que cesasen dichos comentarios.

Unas imágenes de la Guardia Civil agitaron las redes sociales, pero la actuación de los cuerpos policiales fue para pedir a los aficionados que se comportaran correctamente.

Durante el resto del encuentro no hubo más insultos racistas, pero en la segunda parte de la prórroga se volvió a detener el juego debido al lanzamiento de un balón desde la grada hacia el terreno de juego.

"Ha habido un par de acciones que no son las más apropiadas y no es la imagen que merecemos los alhameños. Desde aquí lo condeno y espero que no se vuelva a repetir", declaró Randri García, el técnico del Alhama después del partido.