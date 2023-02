Nuevo dardo a Piqué desde el mundo del tenis

“Hemos perdido cuatro años en la Davis”, dijo el tenista francés Mahut sobre el formato de la Davis de Kosmos En declaraciones a 'L'Équipe' también cargó contra el presidente de la ITF y contra el presidente de la Federación Francesa

Mañana darán comienzo las eliminatorias para lograr una plaza para los play-off de las Finales de la Copa Davis. Será la última edición que se celebre con el formato propuesto por Kosmos tras romperse su acuerdo con la ITF.

El tenista francés Nicolas Mahut cargó contra la empresa de Piqué en declaraciones al medio 'L'Équipe' por el fracaso del formato propuesto. Además, el tenista también aprovechó para cargar contra la ITF y contra Bernard Giudicelli, presidente de la Federación Francesa.

“Hemos perdido cuatro años, nunca debimos vivir esta experiencia. Puede que pensaran que habían tomado una buena decisión, pero ahora han visto que no ha funcionado. La idea de convertirlo en un Mundial no podía funcionar. El público no respondió, fue un fracaso y ni siquiera se emitía en las grandes cadenas de Francia", dijo Mahut.

Pero el tenista francés tenía para todos: "Estoy muy enfadado con David Haggerty (presidente de la ITF), tiene la mala costumbre de decepcionarnos, veremos qué pasa ahora. Y Bernard Giudicelli sabe lo que pienso de su decisión como vicepresidente de la ITF y presidente de la FFT. Tiene gran parte de culpa de este fiasco. No estoy de acuerdo en lo que dice de que actuó por el bien del tenis. Como presidente de la Federación Francesa debía votar por nuestros intereses”.