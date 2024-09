Feliciano confirma que Valencia es candidata como sede para 2025

El director de las finales de la Copa Davis, Feliciano López, aseguró este martes que en estas próximas tres semanas se decidirá la ciudad de las finales de 2025 y destacó que Valencia "es una de las candidatas", aunque reconoció que la apuesta de Málaga y la Junta de Andalucía ha sido "muy fuerte" en los últimos años.

Durante el foro 'Organización, patrocinio e impacto de los grandes eventos deportivos en España: el ejemplo de la Copa Davis', impulsado por EFE y Lexus, Feliciano López recalcó que cuando llegó a Valencia para presentar la fase de grupos de la Davis este año había "un interés muy grande por parte del Ayuntamiento y la Generalitat" e incidió en que el Roig Arena "va a ser espectacular".

Recién llegado de Nueva York tras el US Open, Feliciano dijo que "es obvio que sólo con una institución no se puede llegar" a un evento de estas características, pero resaltó que "el interés", en este caso, "está" y que "ojalá pueda disputarse", en parte por la "espectacularidad" del nuevo recinto.

"En dos o tres semanas se sabrá", zanjó Feliciano López, que se mostró muy satisfecho por la respuesta de Valencia a esta semana de la fase de grupos de la Copa Davis, porque la ciudad "siempre ha estado dispuesta".

"Valencia es tierra de tenis. Hubo un torneo 250, luego 500 y ha habido grandísimos tenistas. El año pasado fue ya un éxito incluso no clasificándose y cuando España no jugaba, la Fonteta estaba prácticamente llena y ahora, con Alcaraz, mucho más", expuso el extenista.

López, en el foro celebrado en el Base One y patrocinado por Lexus, patrocinador también de la Copa Davis 2024, insistió en que todos los aficionados al tenis saben "lo que es la Copa Davis" y recalcó que es una competición "completamente diferente".

"Espero que España se clasifique, que yo creo que sí, y que Valencia demuestre que es una ciudad del tenis", afirmó López, que hizo un repaso a las seis ensaladeras que tiene España desde que el año 2000 consiguiera la primera en Barcelona.

En el espejo de Barcelona

Asimismo, insistió en la necesidad de crear un nuevo "legado, como el de Barcelona", que fue "enorme" y reivindicó que en España "no sólo existen tres deportes".

"Creo que nos ha faltado un poco de continuidad en todo el legado de Barcelona. No me comparo con EEUU o China, pero sí con Italia, Francia o Alemania, que invierten mucho dinero en deporte. España necesita un poco más de inversión en el deporte, lo digo con total sinceridad. Un poco más de apoyo para seguir compitiendo en Francia o Italia y, para ello, hace falta un proyecto como el de Barcelona, que no fue puntual, sino que ayudó a 10-15 años vista", comentó.

Así, concluyó insistiendo en que el nivel de inversión de Barcelona 92' fue "brutal", además de que Barcelona se convirtió en algo "que todos miran" y que se "eleva" por la cantidad de infraestrucutras hechas 'ad hoc'.