España se cita en Valencia con la vista puesta en las Finales

El equipo español, capitaneado por David Ferrer, busca a partir de este miércoles su billete a las Finales de la Copa Davis con el murciano Carlos Alcaraz como principal baza, completando una formación con Marcel Granollers, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Roberto Bautista.

España ejercerá de anfitriona en Valencia, donde se disputarán los partidos del Grupo B, con La Fonteta como escenario. Los de David Ferrer, que participan en esta fase con una invitación de la organización, llegan con el objetivo de resarcirse de la dura eliminación del año pasado, cuando no superaron esta ronda. Para ello deberán superar a República Checa, Australia y Francia, con las que comparten grupo. Solo las dos primeras clasificadas accederán a la Final a ocho que se disputará el próximo mes de noviembre en Málaga (del 19 al 24).

Todos los componentes del equipo se encuentran ya en Valencia donde este fin de semana realizaron la primera toma de contacto con las instalaciones, con Alcaraz como gran protagonista. El murciano se dio de baja de esta fase de grupos el año pasado por culpa del cansacio acumulado en la gira americana. Un panorama muy diferente al de esta edición, a la que el pupilo de Juan Carlos Ferrero llega tras una temprana eliminación en el US Open pero afianzado en la tercera posición del ranking ATP.

"Ahora mismo me siento bien, motivado para jugar la Davis en casa. Tengo muchas ganas de sentir el cariño de la gente, de vivir otra Copa Davis, ya que no he podido jugar muchas. Mentalmente estoy con muchas ganas y motivado para seguir mejorando. Físicamente he hecho un buen trabajo desde que perdí en Nueva York para estar a un nivel óptimo para afrontar la Davis y lo que viene", explicó el de El Palmar en rueda de prensa.

La 'Armada' abrirá fuego el miércoles (16.00 horas) contra el combinado centroeuropeo que cuenta con Jiri Lehecka como número uno y con Tomas Machac como escudero de lujo. El viernes 13 (16.00 horas) los españoles se medirán a Francia con Ugo Humbert como primera espada. La eliminatoria se cerrará para los de Ferrer el domingo (11.00 horas) con un duelo ante la Australia capitaneada por Lleyton Hewitt. La subcampeona de 2023 se presenta con un equipo fuerte encabezado por un irregular Alex de Miñaur, junto a Alexei Popyrin, Jordan Thompson, Max Purcell y Matt Ebden.

El capitán español, David Ferrer, afirmó en la reuda de prensa previa que sus jugadores llegan a la cita "motivados" aunque advirtió sobre la dificultad de la serie. "Creo que es el grupo más difícil pero eso no quiere decir que no seamos los favoritos, creo que no los hay en este grupo. Va a ser una batalla, pero los jugadores están preparados para ello y seguir adelante y ganar", explicó.

La campeona, sin su gran activo

La acción en este grupo B arrancará este mismo martes con la serie entre Australia y Francia que decidirá los primeros puntos. Entre tanto, la acción empezará también en los otros tres grupos cuyos partidos se disputan en otras tres sedes: Bolonia, Zhuhai y Manchester.

Italia, vigente campeona, buscará su billete en casa pero no contará con su mejor tenista, el número 1 del mundo, Jannik Sinner. El capitán transalpino, Filippo Volandri, decidió dar descanso a su jugador para que se recupere "completamente", después de jugar y ganar este pasado domingo la Final del US Open. Tampoco estarán Lorenzo Mussetti, y Lorenzo Sonego por lo que la responsabilidad recaerá sobre Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori y Simone Bolelli. Países Bajos, Bélgica y Brasil completan el grupo A.

En el C se medirán Alemania, Estados Unidos, Eslovaquia y Chile, en la sede de Zhuhai; mientras que en Manchester buscarán su billete las selecciones enmarcadas en el grupo D: Canadá, Finlandia, Reino Unido y Argentina.