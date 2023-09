Más críticas a Piqué por la Davis: "Has matado a uno de los pilares del tenis"

"¿Cómo te atreves a hablar? Has matado literalmente a uno de los pilares del tenis, junto a la ITF. Así que por favor al menos cállate la boca", le espetó el francés Julien Benneteau Stan Wawrinka agradeció irónicamente a Piqué el deterioro del torneo colgando un video en el que se ven las gradas vacías durante el Francia-Suiza disputado este martes en Manchester

La Copa Davis sigue siendo motivo de contorversia y más aún desde que Gerard Piqué asumió protagonismo en la competición y se situó en el foco de la polémica después de que no se cumplieran los objetivos de su revolución.

Y es que la gran mayoría de tenistas señalan al exfutbolista como el culpable del deterioro que está sufriendo la competición en los últimos años y no pierden la ocasión para recordárselo.

El tenista Stan Wawrinka ha sido uno de las últimos en responsabilizarle del poco éxito que está teniendo el torneo: "Gracias, a Gerard Piqué y a la ITF", escribió en su cuenta de Twitter junto a un vídeo en el que se ven las gradas vacías durante el Francia-Suiza disputado este martes en Manchester.

El catalán respondió sin sentirse aludido: "Asistencia el año pasado a la fase de grupos. Puedes compararlo tú mismo, Stan. Ya no lo organizamos. Pregúntale a la ITF".

Los comentarios de Piqué no convencieron a Wawrinka, que le recordó su 'espantada' de la competición: "¡Después de un mal día en la cancha, esto al menos me hizo reír! Sería genial entender mejor si fue un éxito el año pasado, por qué el acuerdo que firmaste por 25 años acabó a los 5...", a lo que Piqué volvió a responder de forma inmediata: "Aún no lo sabemos… a ver qué dice el juez. Buena suerte el resto de la semana", zanjó el exjugador de fútbol.

Pero el mensaje de Piqué no convenció a Wawrinka y otros tenistas, como el caso de Julien Benneteau, lanzaron más dardos sobre el exjugador del Barcelona:"¿Cómo te atreves a hablar? Has matado literalmente a uno de los pilares del tenis, junto a la ITF. Así que por favor al menos cállate la boca", dijo el francés al responsable de la empresa Kosmos.

Gerard Piqué, a través de la empresa Kosmos, llegó en 2018 a un acuerdo con la ITF para gestionar la Copa Davis prometiendo una revolución de la centenaria competición en una idea para 25 años y una inversión de 3.000 millones de dólares.

El acuerdo, sin embargo, no prosperó y la ITF anunció el año pasado que rompía el acuerdo con Kosmos, volviendo a retomar el mando de una competición que esperan reformar de cara a 2024.