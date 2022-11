Más críticas a la Copa Davis: "Creo que a nadie le importa lo que hagamos aquí"

El tenista estadounidense, Taylor Fritz, logró este año su mejor temporada de su carrera la Copa Davis no ha sido lo que tanto él, como la federación estadounidense esperaban

El tenista estadounidense, Taylor Fritz, logró este año su mejor temporada de su carrera, con el Masters 1.000 de Indian Wells, las semifinales de Turín y la ATP Finals, tras la baja por lesión de Carlos Alcaraz.

Sin embargo, pese al gran año deportivo de Fritz, la Copa Davis no ha sido lo que tanto él, como la federación estadounidense esperaban. Estados Unidos, con uno de los países más potentes del torneo disputado en Málaga, y cayeron ante Italia, grupo que llegó a España con las bajas sensibles de Sinner y Berrettini.

“Durante el encuentro solo pensaba en lo malas que son estas pelotas. La manera en que se desgastan y la imposibilidad de pegar un golpe ganador… es increíble. Me di cuenta de que no tenía sentido jugar con agresividad, era imposible desbordar. De la velocidad de la pista, no puedo ni hablar, la verdad”, criticó Fritz tras su victoria ante Musseti, que supuso la igualada.

“Creo que a nadie le importa lo que hagamos aquí. En caso de que ganáramos el título, tengo dudas de que la ESPN informara sobre ello, pero no nos influye eso, nosotros tenemos ambición por ganarla” prosiguió.

“Siempre es un honor representar a mi país, pero después de todo un año viajando y de disputar las ATP Finals, no era sencillo. Di mi palabra y estoy aquí. Me ha parecido increíble que a las 10 de la mañana hubiera tanta gente en el estadio, no me lo esperaba y es el camino que necesita seguir el evento”, finalizó el estadounidense.