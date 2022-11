Coric gana a Bautista y pone a España contra las cuerdas

El croata superó a Bautista por 6-4 y 7-6(4) y 'La Armada' deberá sumar los puntos con Carreño ante Cilic y el del dobles para pasar En el 4-3 del segundo set del partido entre Bautista y Coric un hombre y una mujer saltaron a la pista e intentaron atarse a la red

Contra las cuerdas: así quedó España en su estreno en la final a ocho de la Copa Davis de Málaga, al perder el primer partido Roberto Bautista ante el croata Borna Coric por 6-4 y 7-6 (4) en una hora y 58 minutos de juego. Para pasar España a semifinales, Pablo Carreño debe ganar a continuación a Marin Cilic y el doble que formarán, en principio, el propio Carreño y Marcel Granollers imponerse después a la pareja Mate Pavic-Nikola Mektic.

En el 4-3 del segundo set del partido entre Bautista y Coric un hombre y una mujer saltaron a la pista e intentaron atarse a la red. Varios responsables de seguridad se abalanzaron sobre ellos y les esposaron antes de sacarlos de la cancha y el juego quedó interrumpido unos minutos, mientras se ajustaba de nuevo la red.

El mismo equilibrio que reflejaban los anteriores enfrentamientos entre Bautista y Coric, con cuatro victorias para cada uno, se plasmó sobre la pista malagueña desde el primer set. Pese a las dificultades para hacerse con el juego inicial, en el que pasó de un 40-15 a tener punto de rotura en contra, Bautista se asentó luego en el partido y mantuvo a raya a Coric, cinco puestos por detrás (26) que el castellonense en la clasificación ATP.

Fue el español quien intentó romper la inercia de los intercambios con dejadas valientes a las que el croata no supo responder. El servicio fue lo que le salvó de ponerse en desventaja. Con los dos jugadores anclados al fondo de la pista, los aciertos y errores se repartieron de forma pareja. El juego en blanco que firmó Bautista con su saque para 3-2 no anticipó lo fácilmente que perdería su siguiente servicio. Nunca pudo recuperarlo: tuvo una única bola de 'break' con 4-5, tras despistar a Coric con un revés cortado, pero no pudo convertirla y el set cayó del lado del croata.

No hubo ni una sola opción de rotura en la segunda manga, interrumpida por el mencionado incidente, y Bautista se encomendó al tie-break para mantenerse en el partido. Jugó el desempate a remolque, sin hacer dos punto seguidos y tras conservar su saque solo en dos ocasiones.

Salvó el primer punto de partido con una derecha cruzada inapelable y el segundo gracias a una bola de Coric que se estrelló contra la red, pero no pudo oponer más resistencia al saque del croata. Bautista, que lleva jugando la Davis desde 2014, ha participado en 12 eliminatorias y tenía hasta ahora un balance positivo de 13-6.

El choque se disputó con un inmejorable ambiente en las gradas del Martín Carpena, donde la numerosa afición local y la pequeña pero ruidosa hinchada croata compartieron color rojo, aunque los jugadores españoles estrenaban su nueva equipación, toda blanca.

El partido, que coincidió en hora con el estreno de la selección española de fútbol en Qatar 2022, fue presenciado desde el palco por el ya exjugador Gerard Piqué, presidente de Kosmos, organizador del actual formato de la Davis. El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, fue su vecino de asiento.