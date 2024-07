Vinicius intenta defenderse de las críticas y le caen más 'palos'

No está siendo el verano soñado por Vinicius Jr. El futbolista del Real Madrid está viviendo una auténtica pesadilla durante la Copa América. Sobre el césped, las cosas no funcionan y fuera de él no paran de llegarle las críticas, curiosamente, desde su país natal.

Brasil está clasificada para cuartos de final a pesar de haber ganado solo uno de los tres partidos de la fase de grupos. Por si fuera poco, el rival en la primera ronda eliminatoria será Uruguay, que se ha mostrado como uno de los equipos más fuertes del torneo.

Por lo que respecta a Vinicius, un innecesario manotazo a James Rodríguez nada más arrancar el partido ante Colombia le ha dejado fuera del partido de cuartos, por lo que tendrá que verlo desde la grada.

Críticas y más críticas

Vinicius Junior recibió una amarilla por un manotazo sobre James / Godofredo A. Vásquez

El extremo ha sido objeto de duras críticas. La prensa brasileña, que tantas veces ha salido en su defensa, ha atacado ahora duramente el jugador por su actitud.

"Vinicius tiene que calmarse. Ha visto tarjeta que son evitables. Hay que tener una conversación con él. Quiere ser protagonista y está confundiendo ser protagonista con pelearse con todos", afirmaban en 'Joven Pan', mientras otros periodistas afirman que no les gusta "el Vinicius de Brasil".

Vinicius se defiende y recibe más críticas

Tras todas estas declaraciones, el propio jugador brasileño ha salido a defenderse utilizando su cuenta de 'X'. Respondiendo a un tweet en el que aparece un vídeo de un periodista criticándole, Vinicius ha escrito: "Solo quiere poner a Brasil en mi contra y contra la selección. Menos mal que lo ve poca gente".

Tiago Leifert, periodista que aparece en el vídeo que cita Vinicius, no ha tardado en responderle: "Esto era lo que me faltaba. La gente no dice solo lo que uno quiere oír. A veces hay que decir las cosas que la gente no quiere oír".