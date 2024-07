Thomas Christiansen: "Hemos hecho historia, pero queremos más"

Es imposible entender la clasificación histórica de Panamá a cuartos de final de la Copa América sin remarcar la importancia de Thomas Christiansen en el equipo. El hispano-danés, con pasado azulgrana, ha conseguido hacer historia dirigiendo a los canaleros más allá de sus expectativas en el mejor resultado que nunca haya conseguido la selección.

Inspirado por un método que ahora se conoce ahora como 'ADN Barça', el seleccionador ha trasladado muchos de los conceptos de la escuela azulgrana a un equipo que brilla como nunca desde su llegada al banquillo. Después de ganar tanto a Bolivia como a Estados Unidos en la fase de grupos de esta Copa América 2024, Panamá se enfrenta ahora a la renacida Colombia en busca de un billete a semifinales que supondría el broche de oro de su andadura en el torneo continental.

Pregunta: ¿Cómo estás viviendo esta experiencia en la Copa América?

Respuesta: Está siendo alucinante, de momento. Hemos hecho méritos para meternos en cuartos de final después de ganar dos partidos de fase de grupos, primero contra Estados Unidos, luego contra Bolivia. Ahora nos toca un hueso duro con Colombia, en cuartos.

P: En fase de grupos habéis pasado por encima de selecciones que, sobre el papel, son superiores. ¿Cuál es el secreto de esta Panamá?

R: Creo que lo más importante es creer que podemos ganar. Si tú no crees en lo que haces, es complicado convencer a tus jugadores de lo que tienen que hacer. Llevamos casi cuatro años en Panamá dirigiendo la selección, hemos tenido un proceso importante donde hemos estado trabajando con muchos jugadores, implementando una filosofía, modelo de juego... de acuerdo con lo que quiero llevar a cabo con el equipo. La verdad es que los jugadores lo están entendiendo muy bien, por eso también los resultados. Nos hemos presentado a esta Copa América con seis jugadores de los "titulares" que están fuera por lesión. Sin embargo, el equipo está compitiendo con las mismas ideas a pesar de tener mucha menos experiencia. Pero bueno, nunca se sabe si llegan a jugar los titulares si hubiésemos pasado.

P: Sobre este estilo de juego, ¿qué influencia ha tenido el ADN Barça en esta manera plantear tus partidos como entrenador?

R: Creo que ha tenido bastante. Me puedo sentir identificado con los jugadores panameños; vine de Dinamarca con 18 años y muchas de las cosas que se me decían no las entendía. Parecía tan irreal todo lo que se estaba diciendo, todo lo que se estaba trabajando... Pero justamente por eso me puedo poner en la piel del panameño y explicarle para que lo entienda de la mejor manera.

Christiansen ha hecho historia con Panamá después de clasificarse a cuartos de final de la Copa América / Agencias

P: ¿Cómo ves al resto de rivales? ¿Ves a Argentina muy superior a todos?

R: Hay equipos muy competitivos. Uruguay, por ejemplo, los veo muy bien, no solamente futbolísticamente sino también físicamente. Argentina, por supuesto, es de las favoritas junto con Colombia y Brasil. Son equipos muy fuertes.

P: ¿Después de haber hecho historia con Panamá, cuáles son las expectativas contra Colombia en cuartos de final?

R: Hemos hecho algo histórico, pero queremos más. Queremos competirles y vamos a preparar el partido para ganar o para pasar a semifinales. Ahora son 90 minutos y va directamente a penaltis, no hay prórroga. Eso nos puede ayudar, porque nosotros, comparado con otros equipos, llegamos justitos de fuerzas al final, además de las lesiones que he comentado.

P: Hace poco disputasteis un partido amistoso contra la selección de Catalunya. ¿Cómo viste al equipo? ¿Crees que tiene potencial para más?

R: Eran todo jugadores de primera división. Como dijo Gerard López, si no llega a haber una Eurocopa de por medio, ese equipo podría haber estado con varios jugadores de Barcelona, del Girona, del Espanyol... o incluso jugadores de fuera. Me acuerdo cuando España ganó el Mundial y había muchos catalanes en ese equipo... imagínate.

P: ¿Has estado siguiendo la Eurocopa? ¿Cómo ves a España para el torneo?

R: He podido ver varios partidos, los partidos de España prácticamente los he visto por completo. Lo están haciendo muy bien, para mí puede ser el favorito o de los favoritos. La lástima es ese enfrentamiento que tienen contra Alemania... creo que son las dos selecciones que mejor están jugando y que son los favoritos.

P: Después de entrenar a Panamá, ¿te has planteado el futuro después de la Copa América? ¿Tienes vistas de volver a dirigir algún equipo en Europa?

R: De momento, tengo contrato hasta final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá... ahí ya veremos qué pasará, siempre dejando las puertas abiertas a todo.