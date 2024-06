¡Terribles imágenes de la rodilla de Luis Suárez!

La selección uruguaya goleó a Bolivia en el segundo duelo de Copa América. El combinado celeste ya venció en la primera jornada ante Panamá y tiene en el horizonte el enfrentamiento contra Estados Unidos para sellar el liderato del grupo y la clasificación para los cuartos de final.

De la mano de Marcelo Bielsa, el conjunto 'charrúa' se ha transformado totalmente y ha pasado a ser un equipo ofensivo, valiente, combinativo; dejando atrás el juego directo y especular con el resultado. Esta metamorfosis también ha venido con un claro cambio generacional. Y el gran ejemplo es Luis Suárez.

El delantero y leyenda de Uruguay ha dejado de tener protagonismo y ocupa con frecuencia el banquillo. Precisamente, en esta Copa América está teniendo un papel residual. Ante Panamá no disputó ni un minuto, mientras que contra Bolivia salió en los instantes finales del partido.

Suárez, que milita en el Inter de Miami a sus 37 años, se encuentra en sus últimas temporadas como profesional. 'Lucho' lleva arrastrando problemas físicos y, de hecho, han salido unas terribles imágenes de su rodilla.

El exfutbolista del FC Barcelona o Liverpool ya ha confesado en alguna ocasión que su rodilla le provoca dolor cada día. "Amo esta profesión, me encanta, pero también es difícil levantarme cada mañana con dolor. En la parte externa, tengo una hipertensión, que no me queda la rodilla extendida. Eso me quedó de la cirugía de 2020 en Barcelona. La suerte que tengo es que no se me hincha la rodilla. El día antes del partido me tomo tres pastillas de noche, una al otro día de mañana, y el día del partido me 'pincho' un diclofenac, y así es como aguanto. Si no tomo todos esos medicamentos no puedo jugar", indicó hace pocos meses.