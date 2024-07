Suárez: "No había mejor manera de terminar"

Luis Suárez afirmó, al término del partido ante Canadá que la Celeste ganó por 3-4 en penaltis, 2-2 en los 90 minutos, y con el que logró el tercer lugar de la Copa América, que para el equipo uruguayo esta era la mejor forma de despedirse del torneo.

"Después de cómo la sufrimos, la derrota del otro día (ante Colombia en la semifinal) no había mejor manera de terminar, con una victoria hoy, terminar tercero, y sacar las cosas positivas y mejorar las negativas", dijo el máximo artillero de la Celeste.

Sobre su futuro en la selección que dirige Marcelo Bielsa, dijo: "Hoy lo importante es valorar el esfuerzo de todo el equipo, del grupo, y hoy el caso de Suárez es aparte". Sin embargo, antes de los actos protocolarios para la imposición de las medallas por el tercer lugar del torneo, a Suárez se le vio hablarle a sus compañeros de forma íntima, el grupo le brindó un sentido aplauso a un costado del campo de juego y, además, se llevó el balón del partido.

Luis Suárez, con el bronce conseguido en la Copa América / EFE

Posteriormente, en la zona mixta del Bank of América Stadium, el Pistolero insistió en que "no es momento de hablar de nada personalmente, de si Suárez va a seguir, si no va a seguir". Destacó su alegría por terminar el torneo de forma positiva ante la mirada de sus hijos.

"Hoy es difícil porque cuando te vas haciendo mayor vas sintiendo las cosas diferentes, estás más sensible. Verlos (a sus hijos) el otro día tristes con la tristeza de haber quedado eliminado fue un dolor muy grande", contó.

"Todos los gritos de gol son divinos de festejar. Este tiene un sabor especial porque con esta edad, luchar por la Copa América, que mis hijos me vean es muy lindo", añadió.