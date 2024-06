Raphinha carga contra Ronaldinho y Mbappé

Raphinha se despachó a gusto en su comparecencia con Brasil ante los medios de comunicación. El delantero no se cortó un ápice y envió sendos recados a Ronaldinho y Mbappé tras sus recientes críticas cuestionando el juego de Brasil y el nivel global de la Copa América.

A pesar que en Brasil ya se especula que las duras críticas de Ronaldinho al juego de Brasil forman parte de una campaña publicitaria, Raphinha aseguró desconocerlo y sí arremetió contra las palabras de Ronnie. "Han sido una sorpresa no sólo para mí, sino para todo el grupo. Creo que ustedes deben saber más que yo, él nunca hizo una declaración así. Al contrario, siempre mostró su apoyo al equipo. Lo considero un ídolo, un referente. Todos en el equipo, no solo los jugadores, sino todos los que trabajamos aquí lo ven como un referente. Ha sido un duro golpe para nosotros. Obviamente no estamos de acuerdo. Es mi tercer año y veo dedicación, ganas, orgullo de vestir la camiseta. No estoy de acuerdo con lo que se dijo, estoy totalmente en desacuerdo, cada uno tiene calidad, mérito".

Además de cuestionar el mensaje de fondo de Ronaldinho, Raphinha también apuntó a que el ídolo brasileño faltó a la verdad al asegurar que había perdido el interés por Brasil y que iba a desconectar y no ver un solo partido más de la Seleçao. "Vini Jr. nos ha comentado que Ronaldinho le ha pedido entradas para ver a la selección", sentenció.

Mensaje para Mbappé

Si Raphinha demostró carácter y valentía para hacer frente a las duras críticas de Ronaldinho, el futbolista del Barça estuvo de lo más sagaz para responder a Kylian Mbappé sobre el nivel de juego que se podrá ver en la Copa América en las próximas semanas. "La Eurocopa es más difícil que el Mundial". apuntó el francés.

"Infelizmente para él y felizmente para nosotros, perdió una Copa del Mundo contra un equipo de América del Sur", afirmó el atacante del Barcelona en Orlando, donde la Canarinha se prepara para su debut en la Copa América frente a Costa Rica el día 24.

Messi y Mbappé, en el Mundial / EFE

Raphinha también mencionó otra polémica declaración del nuevo jugador del Real Madrid, cuando señaló hace un par de años que la fase de clasificación para un Mundial es más difícil en Europa que en Sudamérica, donde en su opinión el fútbol "no era tan avanzado".

Meses más tarde, Mbappé perdería la final del Mundial de Qatar 2022 ante la Argentina de Lionel Messi en la tanda de penaltis, tras empatar 3-3 al término de la prórroga. "Me gustaría ver a los equipos europeos jugar las eliminatorias suramericanas en los campos a los que vamos. Ahí vería si es fácil o difícil", indicó el futbolista de Porto Alegre.

Pese a todo, el internacional brasileño se resignó porque "cada uno dice lo que piensa. Es la opinión de Mbappé y no puedo cambiar lo que piensa", añadió.