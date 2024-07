De Paul sale en defensa de Messi: "Está realizando un enorme sacrificio"

No fue un partido fácil para Leo Messi. En los cuartos de final de la Copa América, la selección albiceleste logró el billete a semifinales ante Ecuador. Un duelo en el que el protagonista fue el astro argentino, tras días de especulaciones sobre su presencia en el once inicial. Finalmente, pudo estar presente, pero no fue aquel Leo determinante con su selección.

No mostró ningún tipo de molestias. El de rosario disputó los noventa minutos ante el combinado ecuatoriano, pero no mostró su mejor versión, estando menos participativo de lo normal y sin acierto cara puerta, hasta el punto de fallar su penalti en la tanda que decidió la eliminatoria.

El 'Dibu' fue el héroe de los cuartos, tras realizar una estratosférica tanda de penaltis. Pero como suele ser con Argentina, el foco estuvo en Leo Messi. Llegó al encuentro entre algodones y no tuvo su mejor noche. De esta manera, De Paul, fiel escudero del astro argentino, salió en defensa de su compañero.

"Es como un hermano mayor"

El jugador del Atlético de Madrid valoró el esfuerzo que ha realizado Messi durante los últimos días para poder estar presente en la cita ante Ecuador: "Leo está realizando un enorme sacrificio esta Copa América para poder acompañarnos en el campo. He visto hasta qué horas se queda trabajando para recuperarse y poder estar con nosotros. Leo es como un hermano mayor para nosotros, nos da mucha seguridad", explicó.

"Nacimos para sufrir"

De esta manera, De Paul tiró de corazón y reconoce que todo el país debe mostrar su agradecimiento a Messi: "Todos los argentinos deben estar muy, muy orgullosos del capitán que tenemos". Además, pese a que la selección no estuvo acertada durante el encuentro, se muestra positivo de cara a lo que viene: "Nacimos para sufrir, y siempre que nos toque, estamos predispuestos para hacerlo. Quizá hemos malacostumbrado a la gente, pero tenemos fe en la calidad de los jugadores que tenemos".

La vigente campeona ya espera contrincante. Venezuela o Canadá será el próximo rival de Argentina en las semifinales de la Copa América.