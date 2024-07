Paredes narra cómo vivió las lágrimas de Messi: "Intenté no mirarlo..."

La gran final de la Copa América entre Argentina y Colombia vivió momentos de tensión. Leo Messi tuvo que retirarse durante la segunda mitad tras un sufrir un fuerte golpe que le dejó el tobillo totalmente hinchado. Ya una vez en el banquillo, Messi dejó una imagen que dio la vuelta al mundo.

El ex del FC Barcelona lloró desconsoladamente en el banquillo tras tener que ser sustituido y consciente de que la final había terminado para él. Messi, competitivo por naturaleza, no aguantó las lágrimas al ver que no podía ayudar a su equipo en el partido más crucial del torneo.

"LE DIJE QUE NO LLORARA"

Quien estuvo a su lado durante esos momentos para intentar consolarlo fue Leandro Paredes. El jugador de la Roma estuvo sentado a su lado en el banquillo. Paredes, en la presentación de su nuevo vino, dio detalles de lo que vivió durante esos instantes. Afirma que no fue nada fácil para él vivir esa situación: "Cuando Messi se lesionó fue una situación difícil; Intenté no mirarlo para no conmoverme. Le dije que no llorara y que se quedara tranquilo porque él lo había dado todo, era un ejemplo."

"QUERÍAMOS DARLE UNA GRAN ALEGRÍA"

Paredes añade que las alegrías de la selección van dirigidas a Messi: "Lo importante es que logramos nuestro objetivo. Lo que dijo De Paul, que queríamos ganarlo 'para Messi', eso es lo que todos sentimos. Él es nuestro capitán y queríamos darle una gran alegría", concluye.

Recientemente, también habló de lo sucedido Rodrigo De Paul. Su fiel amigo explica que vio la imagen de Messi llorando a través de la pantalla del estadio: "Por lo general, en la pantalla grande te marca el tiempo, es medio atípico que pongan eso. Se genera un griterío total por la imagen esa y nosotros la vimos. Ahí es como que dijimos 'es por él'. Quedaba poco, uno ya estaba cansado, el plan de partido queda un poco en segundo plano", reconoce el jugador del Atlético de Madrid.