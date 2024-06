El nuevo rol de Raphinha con Brasil

Raphinha quiere abandonar el rol de secundario que le ha acompañado en la selección en los últimos tiempos. Bajo la dirección de Dorival Júnior, y a pocos días del inicio de la Copa América, el delantero azulgrana ha demostrado que afronta el reto de la canarinha en un momento de madurez importante.

La mejor muestra del paso al frente que ha dado Raphinha llegó en el amistoso de Brasil frente a Estados Unidos. Test importante y con el azulgrana dirigiendo la clásica arenga prepartido en el interior del vestuario. Auténtico mensaje de capitán, de referente en una plantilla en las que los jugadores más destacados aún son muy jóvenes y el gran capitán de los últimos años, Thiago Silva, ya es pasado.

Raphinha en leader dans le vestiaire du Brésil 🇧🇷 pic.twitter.com/XarfbhOoHh — Barça News (@BarcaNewsFRA) June 15, 2024

El mensaje de Raphinha no fue original, pero sí transmitió sentimiento y compromiso a sus compañeros en una etapa especialmente delicada en Brasil. "Esta camiseta es más grande que cualquiera de nosotros, pero ella sola no nos hará ganar partidos. Si no lo damos todo en el campo. Pero la camiseta por sí sola no te hará ganar el partido. Si no lo damos todo en el campo, si no corremos del primer al último minuto y no jugamos al 100% no ganaremos", señaló.

Múltiples críticas

Brasil llega a la Copa América inmersa en una profunda crisis de juego y resultados. Dorival Júnior no ha alcanzado la regularidad exigida en una Canarinha que acumula solo 5 victorias, otros 5 empates y 3 derrotas en la trayectoria post Tite.

Además de las presiones de la prensa local, algunos mitos del fútbol brasileño como Ronaldinho ya han mostrado su enorme malestar por la imagen transmitida por la selección. Sin embargo, el gran examen oficial no llegará hasta el próximo 25 de junio cuando Brasil debutará frente a Costa Rica. Punto y final a las decepcionantes pruebas llevadas a cabo durante los últimos meses.