Messi: "Para mí es la última Copa América, jugamos el último Mundial..."

Lionel Messi celebró este martes al término del partido ante Canadá que le dio el pase a Argentina a la final de la Copa América de Estados Unidos que la Albiceleste haya llegado a la final "en canchas muy malas y contra equipos muy duros".

"Qué bueno que Argentina pueda jugar una final más, fue una copa difícil, en canchas muy malas y ante equipos muy duros, en temperaturas muy difíciles de jugar, en canchas muy duras, pero logramos estar en una nueva final".

"No es fácil que estemos de nuevo en una final..:"

El capitán argentino reiteró: "No es fácil que estemos de nuevo en una final y podamos volver a ser campeones. Hay que aprovecharlo, no es fácil hacer esto y lo volvimos a hacer". Y también se mostró nostálgico. "No es fácil hacer lo que hicimos con este grupo. Para mí es la última Copa América, jugamos el último mundial, estamos jugando 'Fide', 'Ota' y yo las últimas batallas y estamos disfrutándolo al máximo... Ojalá le podamos regalar al 'Fideo' otro título en su última final".

En su séptima Copa América, Messi dijo que se sentía "orgulloso" de su equipo y no olvidó a aquellos con los que llegó pero no ganó.

"Siento mucha felicidad y mucho orgullo. Lo que hizo este grupo es increíble, este grupo no se cansa de competir, es algo impresionante. Tiene mucho mérito jugar cuatro finales seguidas y también se le da valor a las finales que jugué y que con la camada anterior no pude conseguir un título, esto es para ellos también... Estoy disfrutándolo más que nunca, esto es de lo poco que nos queda y ojalá que la gente también lo disfrute", indicó.