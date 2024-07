Messi no se pone fecha: "Será hasta cuando tenga que ser"

Cuando faltan escasas horas para el arranque de la gran final de la Copa América, Leo Messi ha repasado en una entrevista a DSPORTS su futuro con la selección. El mejor jugador de todos los tiempos cuenta sus últimos partidos como jugador de la albiceleste mientras se prepara para levantar su segundo torneo continental que pondría un broche de oro imborrable a su carrera.

El argentino ya advirtió hace unos días que estaba viviendo sus últimas batallas como jugador de la albiceleste. En la víspera de la gran final, Messi vuelve a referirse a ese final que parece estar llegando de manera irremediable: "En estos momentos no me gusta pensar más allá. Estoy disfrutando, viendo el día a día... Tuve una etapa en la Selección donde sufrí porque no se daban los resultados, ahora disfruto del día a día. Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más", confesó.

Los problemas físicos, superados

Una lesión ha lastrado sus planes en esta Copa América, aunque ahora se encuentra en pleno estado físico: "Con Canadá me sentí muy bien desde lo físico. Con Chile me pasó lo del aductor y ya no jugué cómodo. El último partido ya perdí el miedo, me encontré mejor y en la final me voy a encontrar mejor", reconoce.

Argentina quiere volver a competir por un título: "Tenemos ganas de dar el máximo en cada entrenamiento. Cualquiera que le toque jugar, rinde de la misma manera. Podemos jugar bien o mal, pero este grupo compite. Le compite a cualquiera, es una generación muy joven", analiza remarcando que lo importante es 'tener un buen grupo'.

Sobre su compañero Ángel Di María recuerda que tiene clara su decisión de no continuar más al frente de la albiceleste después de la Copa América: "Tiene todo muy decidido, no hay nada que lo mueva. Quién te dice que se retira metiendo otro gol en la final, como lo hizo en todas las últimas que jugó. Sería extraordinario", imagina.