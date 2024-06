Máxima preocupación en Argentina por Leo Messi

Con Argentina inmersa de lleno en la lucha por la Copa América, la preocupación por el estado físico de Leo Messi no deja de incrementar en el entorno del combinado albiceleste. El astro argentino se lesionó del aductor en el encuentro ante Chile y, aunque no parecía grave, no está evolucionando favorablemente.

Messi no estuvo presente en el entrenamiento de la selección en Miami y no jugará en el último encuentro de fase de grupos contra Perú. Pero la pregunta que se están haciendo todos los argentinos es clara: ¿Llegará al partido de cuartos de final del jueves de la semana que viene?

Hoy mismo le realizarán estudios médicos porque la zona de la lesión estaba muy inflamada hasta el momento. No obstante, el delantero argentino se encuentra muy dolorido. Se espera que esta tarde se reintegre a la disciplina del combinado albiceleste.

En un principio, el propio jugador relativizó la posible lesión tras finalizar el enfrentamiento delante de los chilenos. "En la primera jugada se me puso duro el aductor. No sentí pinchazo, desgarro, nada de eso. Es una contractura, pero me costaba moverme con soltura y sobre todo por la cabeza, porque uno va pensando que va a doler, que va a pinchar… No estaba suelto del todo. Ahora la verdad me molesta un poco, pero pude terminar jugando. Así que espero que no sea nada grave", señaló tras acabar el partido.

Sin embargo, la evolución no está siendo nada favorable y peligra su participación en los cuartos de final de la Copa América. No es el único lesionado en Argentina, sino que Marcos Acuña también tiene molestias musculares y tampoco será de la partida ante Perú.