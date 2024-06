Marsch: "Messi es el mejor de la historia y Scaloni sacó lo mejor de él"

El estadounidense Jesse Marsch, técnico de la selección canadiense, elogió la labor de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina, por inculcar al equipo "una mentalidad para sacar lo mejor de Messi y de sus compañeros".

En la rueda de prensa previa al debut de su equipo en una Copa América, contra Argentina este jueves en el Mercedes Benz Stadium, Marsch aseguró que a Messi se le exigía ganar títulos con la Albiceleste para demostrar que es "el mejor jugador que jamás haya jugado" y que fue Scaloni quien "encontró un sistema y una mentalidad para sacar lo mejor de Messi y de sus compañeros".

"Así que creo que merece mucho crédito por, ya sabes, cómo conseguir ese equilibrio, por saber cómo desafiar al grupo para que entienda sus roles. y ese equilibrio creo que ha ganado los torneos y ha conseguido que Messi sea lo que es. Todos sabemos que, desde la perspectiva del club, siempre ha sido el mejor del mundo, pero para el legado de Messi, creo que era realmente importante que conquistase la Copa del Mundo y encontró la manera de hacerlo", añadió.

¿Se puede parar a Messi?

¿Y cómo parar al mejor?. "El reto con Messi no es sólo su calidad, sino su habilidad para moverse en el juego. No aparece siempre en los mismos sitios. Es muy inteligente y eso le convierte en el mejor jugador de la historia. Así que tenemos que tener las cosas claras; la clave es estar siempre atentos a dónde está y asegurarnos de que no esté en espacios abiertos y de que podamos cerrarle", señaló. Marsch aseguró que sus jugadores saben que les espera "un partido muy duro", pero que están "muy ilusionados con el reto".

El entrenador estadounidense, que asumió el cargo hace poco más de un mes, aseguró que su conjunto está preparado para jugar contra tres equipos sudamericanos (Argentina, Perú y Chile) que saben que son experimentados, inteligentes y también físicos. "Así que creo que nuestra mentalidad ha sido asegurarnos de que, en todos los sentidos, queremos estar preparados para lo que nos deparen y desafíen estos rivales", dijo.

Preguntado si, ante un conjunto que ha perdido tan solo dos partidos en cinco años, se podría dar una sorpresa como la protagonizada por Arabia Saudí en el Mundial, Jesse Marsch indicó que está convencido de que Argentina aprendió de aquel error.

"Sólo esperamos lo mejor de su equipo. Sería una tontería no prepararnos así, creo yo. Ese será nuestro reto. Creo que los chicos están preparados y entusiasmados, pero sabemos que será muy difícil", resaltó. "Así que es un reto emocionante para nosotros. Es un gran reto para nosotros, pero nos ayudará, nos ayudará a crecer y creo que estaremos a la altura", agregó.