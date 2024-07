Lluvia de críticas a Vinicius desde Brasil: "Confunde ser protagonista con pelearse"

Hay 'caso Vinicius' en Brasil. La tarjeta amarilla que recibió el jugador del Real Madrid ante Colombia que le hará perderse los cuartos de final ante Uruguay sigue presente en la prensa brasileña. En su país natal aún no se han olvidado de su irresponsabilidad y critican duramente la actitud que tuvo sobre el césped.

Su codazo a James Rodríguez sigue siendo noticia en la prensa brasileña. Vinicius es uno de los jugadores clave de su selección y perderse una cita tan importante como unos cuartos de final de la Copa América por una acción tan 'infantil' no ha sentado nada bien en Brasil.

Una de las críticas más duras hacia el jugador fue en la cadena brasileña 'Joven Pan': "Vinicius tiene que calmarse. Ha visto tarjeta que son evitables. Hay que tener una conversación con él. Quiere ser protagonista y está confundiendo ser protagonista con pelearse con todos. Tiene que ser protagonista jugando con la pelota", declaró un tertuliano de la cadena.

"No me quiero meter con él, pero..."

Uno de los articulistas más destacados del país brasileño, Arnaldo Ribeiro, también fue muy crítico con la actitud de Vinicius. En su crónica, hace una comparación con su rendimiento en el Real Madrid: "No me quiero meter con él, pero a mí me gusta el Vini del Real Madrid, no el de la selección brasileña a lo Neymar. Ese, para mí, no sirve. Vini provocó su propia tarjeta con un enfado innecesario ante Paraguay (la primera amarilla del ciclo), fue una confusión innecesaria. Y ante Colombia se negó a asumir el sombrero a James. No lo asumió y le dio un codazo."

Su crítica va más allá y afirma que, en caso de que la acción no la hubiese realizado Vinicius, las críticas irían a más: "La amarilla fue barata, para mí. Él está fuera de cuartos de final por irresponsabilidad suya y no por un complot de la Conmebol. Si Neymar hiciera lo que hizo Vini en ambos partidos, las críticas serían más despiadadas. Pero es Vinícius, que nos gusta a todos en el país...", concluye,

En 'UOL', califican la amarilla que vio Vinicius 'de jugador juvenil'. Por último, en 'ESPN Brasil' también comparan la responsabilidad que tiene en la selección con la que ejerce en el Real Madrid: "Tiene decisiones equivocadas que con el Madrid no tomaría".

De esta manera, Vinicius no estará disponible para los cuartos de final que disputa Brasil ante Uruguay durante la madrugada del 6 al 7 de julio.