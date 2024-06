La imagen más viral: ¡Cristóbal Soria felicita a Messi ante centenares de aficionados!

Leo Messi cumplió 37 años y tuvo una felicitación especial. En el hotel de concentración de la selección argentina, Cristóbal Soria agrupó a centenares de aficionados para esperar la llegada del astro argentino. El objetivo era claro: felicitar a Leo en persona y entregarle un pastel de cumpleaños.

Cristóbal Soria superó con creces su reto. El tertuliano de 'El Chiringuito' logró entrar en persona a la habitación de Leo y le dio la enhorabuena por su cumpleaños. De esta manera, las cámaras captaron un momento para la historia. Messi y Soria salieron a la ventana para saludar y dar las gracias a toda la multitud que estaba presente a las afueras del hotel.

Durante ese momento, también se acercaron a saludar diferentes jugadores de Argentina. Se puedo ver al lado de Soria a diferentes compañeros de la selección albiceleste como Di Maria, De Paul o Giovanni Lo Celso. El reto se alargó en exceso, y es que la imagen más viral del momento no se pudo ver hasta cerca de las cuatro de la madrugada.

Una vez conseguido el reto, Cristóbal Soria atendió en directo a Josep Pedrerol para comentar lo sucedido. Se vio al sevillano más emocionado que nunca. El tertuliano explicó que era una idea que tenía en mente hace años, pero que nunca pensaba que se podría realizar. Soria comentó todo lo que le dijo Messi durante esos instantes: "Pedrerol, lo he conseguido. ¡Qué feliz estoy! Fue un año complicado para nosotros y esto a mí me emociona. Además, el propio Messi me dio las gracias y le dije... ¿Cómo me vas a dar las gracias tú a mí? Es muy buena persona, tan natural...", explico Soria entre lágrimas.

El próximo partido de Messi con la selección argentina será ante Chile, en la madrugada de este próximo miércoles 26 de junio en el MetLife Stadium.