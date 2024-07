La emocionante historia de Daniel Muñoz, el mejor lateral de la Copa América sueña con jugar en el Barça

Colombia suma 25 partidos sin conocer la derrota (20 victorias y cinco empates). Una dinámica que, por el momento, están manteniendo en la Copa América. Con futbolistas como Luis Díaz o James Rodríguez, son una de las favoritas a conquistar el torneo, pero no hay que olvidarse de Daniel Muñoz, el mejor lateral de la competición.

El futbolista de 28 años, defensa del Crystal Palace, también se ha destacado como uno de los mejores jugadores de la Premier League. Su historia es uno de esos casos que vale la pena tomar como ejemplo. El colombiano se ha permitido caer, pero siempre se ha levantado de cada golpe que le ha dado la vida, persiguiendo un sueño muy claro: "Poder jugar en el Barcelona".

ADMIRADOR DE RONALDINHO

Su pasión por el Barça le viene de niño, tal como el propio futbolista contó. "De niño mi ídolo siempre fue Ronaldinho cuando jugaba en el Barcelona. En divisiones menores nunca jugué de lateral, siempre fui extremo y me fijaba en jugadores que eran desequilibrantes. Cuando empecé a jugar de lateral, me fijaba en Dani Alves, sus movimientos, cómo iba al ataque y defendía, por lo que en mi posición se convirtió en un ídolo también”, explicó.

Ahora, a sus 28 años, Daniel Muñoz es un lateral reputado de una liga tan exigente como la Premier League, titular indiscutible con Colombia y probablemente el mejor lateral de la Copa América. Sin embargo, su realidad era muy distinta varios años atrás. Por ello, el alma, la pasión y el hambre de besar la gloria que transmite sobre el campo son envidiables.

"Estuve probando en quince equipos, pero no se abrió la puerta" Daniel Muñoz — Lateral derecho del Crystal Palace y de Colombia

A Daniel Muloz (Amalfi, 1996) le dijeron que 'no' tantas veces que estuvo a punto de olvidarse del fútbol profesional a los 18 años. El propio futbolista, entre lágrimas, lo relató. "No fue nada fácil. Antes de llegar a Águilas Doradas, estuve probando en 15 clubes. En Colombia, México, España, Italia... Pero la puerta nunca se abría".

Daniel Muñoz, durante un partido contra España / EFE

"Uno nunca debe perder la fe, tiene que seguir trabajando. A mÍ me cerraron infinidad de puertas. No entendía por qué. Después, volví a Colombia, con 18 años, y yo le dije a mamá que me iba a Estados Unidos para trabajar". Incluso hasta esto le salió mal, y le denegaron el visado y se tuvo que quedar en su pueblo, Amalfi. Estuvo a punto de abandonar, pero gracias a su familia y a su esposa, nunca acabó de tirar la toalla del todo.

TOTAL SOCCER, UN RAYO DE LUZ

Se fue a Total Soccer, un club amateur de Medellín que tenía un buen proyecto en aquel entonces. "Allí empezó todo de nuevo. Me sentía hasta mal, porque era el mayor de todo el equipo. Mis compañeros de otros equipos ya estaban en el fútbol profesional o en categorías inferiores de la selección colombiana. Yo jugaba en Primera C", recordó.

"Vas a ser el lateral derecho titular de la selección de Colombia" Entrenador de Daniel Muñoz en Total Soccer

"Pero yo seguí. El entrenador me decía 'dale, dale, vas a ser el lateral derecho titular de la selección de Colombia". Y no se equivocó. Cuando ni él mismo creía en sus posibilidades, no dejó de pelear. En Total Soccer destacó, llamó la atención de las Águilas Doradas, donde debutó en 2017, con 20 años.

DEFENDER AL CLUB DE SU VIDA

Sin embargo, cumplió su primer sueño en 2019 al fichar por el Atlético Nacional, el club de sus amores.“Desde que tengo uso de razón soy hincha de Nacional, por mi papá y mi mamá, que eran muy aficionados”, admitió. Se adaptó rápidamente y se convirtió en el mejor jugador del equipo en muy poco tiempo. Incluso llevó el brazalete de capitán.

Una temporada después, se fue a Europa. El Genk pagó 4,5 millones de euros por un carrilero muy ofensivo que venía con ganas de comerse el mundo. El sueño de vivir del fútbol ya era una realidad. Ahora, le tocaba cumplir el sueño de representar a Colombia y dar el salto a un club de primer nivel mundial.

Daniel Muñoz, celebrando un gol con Atlético Nacional y el Genk / SPORT

"Esta liga (la belga) me puede dar cosas muy buenas . Y por qué no, de ahí pensar y visualizar que puedo llegar a una liga como la Premier League o como la española, porque mi sueño es poder jugar en el Barcelona, y el Genk ha vendido y exportado a jugadores como Courtois, Benteke o De Bruyne", apuntó al llegar.

"Mi sueño es poder jugar en el Barcelona" Daniel Muñoz — Lateral derecho del Crystal Palace y de Colombia

Su gran nivel en Bélgica le llevó a debutar con la selección absoluta de Colombia el 4 de junio de 2021 con 25 años y 9 días. Otro sueño más en el bolsillo. Tras 148 partidos en Bélgica (19 goles y 20 asistencias), le llegó la última gran oportunidad de su carrera. En enero de 2024, fichó por el Crystal Palace.

INTERNACIONAL CON COLOMBIA Y A LA PREMIER

La Premier League se había hecho realidad. Los londinenses solo pagaron 8 millones de euros por un jugador que puso 'patas arriba' el torneo. Titular indiscutible con Oliver Glasner, ha sido una operación magnífica. Con contrato hasta 2027 (opción a ampliar hasta 2028), su nivel en los primeros seis meses en Inglaterra y su sensacional Copa América, puede dejar un auténtico pastizal en Selhurst Park.

Daniel Muñoz, durante un partido con el Crystal Palace / PL

Lo más especial de Daniel Muñoz, más allá de su inmenso nivel, es la capacidad que tiene para transmitir en su fútbol su espíritu de lucha y sacrificio. El colombiano es un jugador con garra, intenso, que no renuncia a pelear ni un balón, que se desgasta todo lo que haga falta, inteligente y duro. Recorre la banda con mucha facilidad y, además de ser un nervio en defensa, tiene un guante en su pie derecho en ataque.

Sin duda, la Copa América que está firmando y su paso por el Crystal Palace le abrirán todas aquellas puertas que hace más de 10 años se le iban cerrando sucesivamente. Daniel Muñoz peleó por un sueño, estuvo a punto de renunciar, pero no lo hizo. Hoy, es el mejor lateral de la Copa América y uno de los grandes nombres de la Premier League.