¡El 'Dibu' la vuelve a liar! Héroe y villano en el partido ante Chile

Argentina sumó una nueva victoria en la Copa América tras superar a Chile en el segundo encuentro de la fase de grupos. Al combinado albiceleste le costó crear ocasiones claras, pero en los instantes finales del enfrentamiento, Lautaro Martínez consiguió abrir el marcador con un tanto en un saque de esquina lleno de rebotes y despropósitos.

Más allá del delantero del Inter, otro de los protagonistas del partido fue el 'Dibu' Martínez. Y, como es habitual, tanto para bien como para mal. El guardameta argentino completó un excelente encuentro, sobre todo, con dos intervenciones de gran nivel.

No obstante, su actitud no deja indiferente a nadie y, esta vez, molestó a la afición chilena. En el momento en que Lautaro anotó, el 'Dibu' corrió y se subió hasta los carteles de publicidad para gritar el tanto ante cientos de aficionados de la selección de Chile. Un gesto que no sentó bien y fue respondido con insultos.

En el ámbito deportivo, el 'DIbu' acabó de nuevo sin ser superado en ningún momento. Con esta nueva portería a cero, el guardameta argentino que milita en el Aston Villa ya ha llegado a la cifra de 30 partidos sin encajar sobre un total de 41 que ha disputado con la albiceleste.