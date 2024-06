Cuartos Copa América 2024: equipos clasificados, cuadro, cruces, horarios y dónde ver

Disputadas ya las dos primeras jornadas de la fase de grupos, la Copa América 2024 se encamina a las rondas eliminatorias. De las 16 selecciones participantes, sólo 8 podrán acceder a la siguiente fase.

Te contamos qué selecciones están ya clasificadas y cómo queda el cuadro y los cruces de cuartos de final y semifinales de la Copa América 2024.

SELECCIONES CLASIFICADAS Y ELIMINADAS

Clasificadas: Argentina,Venezuela, Uruguay y Colombia.

Eliminadas: Jamaica y Paraguay.

CRUCES CUARTOS COPA AMÉRICA 2024

En la parte izquierda del cuadro de la Copa América 2024, los cruces de cuartos de final son los siguientes: 1ª grupo A contra la 2ª del grupo B y 1ª grupo B contra la 2ª del grupo A. Las selecciones vencedoras de los dos primeros cruces se enfrentarán entre sí en la primera semifinal del torneo.

En la parte derecha del cuadro, que aún no tiene equipos definidos, los cruces de cuartos de final serán los siguientes: 1ª grupo C contra la 2ª del grupo D y 1ª grupo D contra la 2ª del grupo C. Las selecciones vencedoras de los dos primeros cruces se enfrentarán entre sí en la primera semifinal del torneo.

Las selecciones vencedoras de las semifinales se verán las caras en la gran final del 15 de julio, mientras que las vencidas se enfrentan por el tercer puesto el día anterior.

LA PECULIARIDAD DE LAS ELIMINATORIAS DE LA COPA AMÉRICA

A diferencia de lo que sucede en otros torneos, la Copa América no cuenta con prórroga en los cuartos de final ni en las semifinales. Esto comporta que, si algún partido no se ha resuelto al término de los 90 minutos, la balanza se tendrá que inclinar en la tanda de penaltis

HORARIOS DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA AMÉRICA

Los cuartos de final de la Copa América 2024 arrancan el próximo viernes 5 de julio y finalizan el domingo 7 de julio. Te detallamos los horarios y fechas de los cruces, así como la sede de los partidos.

Viernes 5 de julio de 2024

3:00 (CET): 1ª grupo A - 2ª grupo B en el NRG Stadium, Houston.

Sábado 6 de julio de 2024

3:00 (CET): 1ª grupo B - 2ª grupo A en el AT&T Stadium, Arlington.

Domingo 7 de julio de 2024

00:00 (CET): 1ª grupo C - 2ª grupo D en el State Farm Stadium, Glendale.

3:00 (CET): 1ª grupo D - 2ª grupo C en el Allegiant Stadium, Las Vegas.

DÓNDE VER LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA AMÉRICA

Igual que sucedió a lo largo de la fase de grupos, los cuartos de final de la Copa América se podrán ver en TV a través de Esport3 y de Movistar +.