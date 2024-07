Un año de ensueño para Lautaro Martínez

Lautaro Martínez nunca olvidará la temporada que ha realizado. El delantero argentino ha firmado una exhibición durante la Copa América, siendo clave en la conquista del título. Llegó a la competición continental tras una temporada para la historia con el Inter de Milán, tras ser el máximo goleador del torneo doméstico con los 'nerazzuri'. Y, tal y como lo hizo con su equipo, también ha sido el héroe de su selección.

El éxtasis de la albiceleste llegó con el gol del propio Lautaro. En el minuto 112, cuando los dos países se veían ya en la tanda de penaltis, el delantero del Inter de Milán logró batir en el uno contra uno a Vargas, tras una excelsa asistencia de Lo Celso.

El 'Toro' no saltó en el once inicial del encuentro. El elegido por Scaloni fue Julián Álvarez, que estuvo sobre el césped durante 96 minutos. Pero el técnico confío en un Lautaro en racha y fue el elegido para sustituir al delantero del Manchester City. Un cambio que, como se vio en los próximos minutos, fue más que acertado.

Tras la conquista de la Copa América, los grandes focos, como no podía ser de otra manera, han sido para Leo Messi. El astro argentino, héroe y mito de Argentina, ha sido el gran protagonista tras el pitido final. Las cámaras y las portadas de los medios se han centrado en Leo, pero este trofeo no se entendería sin el rendimiento de Lautaro. El de Bahía Blanca se ha convertido en el máximo goleador del torneo. Sus cinco goles han sido claves en diferentes partidos en que los de Scaloni no encontraban su mejor versión.

Lautaro Martínez celebra uno de sus goles en la Copa América 2024 / LAP

Un héroe también con el Inter

Si ha sido determinante con la selección Argentina, también ha ocurrido con su equipo a lo largo de toda la temporada. Lautaro se ha proclamado campeón de la Serie A, siendo también el máximo goleador de la competición y el 'MVP' de la temporada, anotando un total de 26 tantos con los 'nerazzurri'. Además del torneo liguero, también levantó la Supercopa de Italia, siendo, como con Argentina, el héroe de esa final, tras marcar en los instantes finales del encuentro.

El futuro del argentino seguirá ligado con el Inter. Lautaro terminaba contrato en 2026 y el club se había marcado como máxima prioridad su renovación. Tras su gran nivel, el delantero exigió a la directiva 'nerazzura' que su contrato mejorase, y así será. Según 'Sky Italia', su salario llegará hasta los nueve millones de euros más bonus por temporada y, de esta manera, continuará haciendo historia con el Inter por tres temporadas más.