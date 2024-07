Carlota Artigas: “Barcelona debe disfrutar de la America’s Cup”

Carlota Artigas no dudó en apuntarse a un proyecto de la magnitud de la America’s Cup. Pese a que vivía en Nueva York, regresó a su ciudad natal para formar parte de uno de los eventos deportivos más importantes después de los Juegos Olímpicos y el Mundial de fútbol. Ella misma nos explica cómo le llegó la oportunidad y todo lo que significa que la Copa América se celebre en Barcelona.

Para empezar, ¿quién es Carlota Artigas?

Soy la Marketing Manager de la America’s Cup Event. Me encargo de la promoción y difusión del acontecimiento más importante del mundo de vela.

Explícanos un poco cómo funciona este evento.

La America’s Cup es la competición deportiva más antigua del mundo, con 173 años de historia y esta es la 37ª edición. Pero a diferencia de otras competiciones como en el fútbol no hay una organización que lidere el evento, sino que la responsabilidad de organizarlo es del último equipo que ha ganado. Hace cuatro años en Aukland ganó el Emirates Team New Zealand, así que son ellos los organizadores. Ellos deciden sede, normativa, la tecnología de los barcos...

O sea que son los que te contratan.

Cuando deciden que sea en Barcelona, crean una organización que es ACE Barcelona y ellos son los que me contratan. Yo vivía en Nueva York, pero después de seis años tenía la necesidad de volver y me salió esta oportunidad.

¿Cuál es tu función?

Llevar toda la campaña de impacto para conectar con la ciudadanía catalana y española y contribuir a promocionar este evento que queremos que sea para todo el mundo.

Pero la vela se percibe como un mundo muy elitista.

Lo que queremos hacer en esta edición es abrirlo para todo el mundo, que todo el mundo pueda entender el mundo de la vela, que participe de estas regatas...

Para ello se necesita la implicación de todas las instituciones.

Desde luego. Tenemos ocho host partners con todas las instituciones locales y nacionales, además de los sponsors como Louis Vuitton, que es el title partner.

¿Tenías alguna vinculación con el mundo de la vela?

No, pero al ser un acontecimiento tan local y a la vez tan internacional, me atrajo mucho el tema de involucrar a la ciudadanía a un evento de esta magnitud. Que pase en Barcelona para mí es muy relevante porque será la única ciudad en el mundo que habrá sido sede de unos Juegos Olímpicos, del Mundial de fútbol y ahora la America’s Cup, los tres acontecimientos deportivos con más audiencia del mundo.

Llevas siete meses en el proyecto. ¿Qué has aprendido de la America’s Cup para acercarnos a este evento?

Por un lado, me he encontrado con una organización muy llana con una transversalidad brutal, así que el departamento de marketing tiene visibilidad en televisión, en operaciones, en dirección de contenidos, en absolutamente todos los departamentos de la organización. Otra cosa que me hace ser una privilegiada es que por primera vez en la historia se realizará la primer regata femenina de la America’s Cup, que será la Puig Women’s America’s Cup, algo histórico que dará mucha visibilidad al deporte femenino.

Además, habrá otros acontecimientos paralelos.

Sí. Nosotros le hemos llamado ‘Un verano a toda vela’, ya que serán 70 días de competiciones con cuatro regatas principales con la Louis Vuitton Cup, que es de donde sale el rival de la final que se enfrentará al New Zealand Team. Después está la Puig Women’s America’s Cup y también la Unicredit Youth America’s, que es la de los jóvenes.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la Copa América?

Que es una organización supercolaborativa, la gente de dentro tiene mucha experiencia en organizar grandes acontecimientos y que a nadie se le caen los anillos. Desde Gran Dalton (CEO) hasta la última persona que ha llegado, todos logramos estar en equipo, buscando la excelencia y con mucha ilusión.

El espíritu olímpico de Barcelona 92.

Hablando con gente he visto que es prácticamente igual. Tenemos el equipo de voluntarios más grande de la historia de la America’s Cup, con 2.300 registrados y más de 7.000 peticiones. Además, muchos de los voluntarios ya lo fueron de Barcelona 92. La sociedad civil se ha involucrado al 100%.

¿Cómo es tu día a día?

Intenso (risas). Se trata de coordinar a mucha gente con un mismo objetivo que es promocionar la America’s Cup y que todo el mundo la disfrute. Desde el agua, desde tierra, desde la televisión... esperamos 1.500 millones de espectadores de audiencia que se dice pronto. Mi misión es que todo el mundo vaya en la misma dirección y, a nivel comunicativo, que sea una comunicación lo más integrada posible.

¿Qué es lo que más te preocupa?

Me preocupa que alguien piense que no puede venir a disfrutarlo, pero lo que es más importante es que la gente sepa que se trata de un acontecimiento abierto, que no se venden entradas, todo el mundo puede disfrutar de la 37ª America’s Cup y queremos que todo el mundo pueda tener la mejor experiencia posible. Habrá un Race Village en el Moll de la Fusta con muchas actividades, oferta gastronómica... ¡sería una pena perdérselo!

¿Qué supondrá la America’s Cup para Barcelona?

Es un orgullo que Barcelona pueda ser anfitriona de un acontecimiento tan conocido internacionalmente y creo que tendrá un impacto muy positivo ya no solo a nivel económico sino también a nivel deportivo para inspirar a futuras promesas de vela. Al final somos un país de mar.