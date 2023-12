El Stuttgart confirma su condición de revelación y se carga al Dortmund

Guirassy y Silas eliminan al conjunto de Terzic Es la Pokal con menos favoritos de los últimos años

El Borussia Dortmund se queda también sin la Pokal. Después de un arranque dubitativo de la Bundesliga, en la que ya prácticamente está sin opciones, el conjunto de Terzic deberá también olvidarse de la competición del KO tras un encuentro para olvidar contra un Stuttgart que fue superior y mereció el pase.

FICHA TÉCNICA STU 2 ________________ 0 BOR ALINEACIONES Stuttgart Nubel, Vagnoman (Stergiou, 80’), Anton, Zagadou, Mittelstadt, Millot (Woo-Yeong, 92’), Karazor, Stiller, Fuhrich (Silas, 71’), Undav (Rouault, 71’), Guirassy. (Leweling, 92’). Borussia Dortmund Kobel, Can, Hummels, Schlotterbeck, Wolf (Bensebaini, 46’), Ozcan (Reus, 79’), Sabitzer (Brandt, 46’), Ryerson, Adeyemi, Moukoko (Füllkrug, 25’), Bynoe-Gittens (Malen, 71’). Goles 1-0 M. 55 Guirassy; 2-0 M. 77 Silas. Árbitro B. Brand. T.A: Anton (64’), Karazor (92’) / Bensebaini (68’). Estadio MHP Arena. 54.500 ESP.

Las eliminaciones de Bayern y Leipzig en la ronda anterior abrían el camino al resto de equipos alemanes, y Stuttgart y Dortmund se veían las caras con las vítolas de favoritos al triunfo final. Los locales, terceros en Bundesliga, demostraron que están en un gran momento de forma.

Los de Terzic apostaron por replegar e intentar salir al contragolpe, pero nada les salió bien. Su principal arma ofensiva, el joven Moukoko, se lesionó en la primera mitad y tuvo que ser sustitído. Mejor le iban las cosas al Stuttgart, que se marchó al descanso sin marcar, pero habiéndolo merecido. Especialmente Guirassy y Undav, que tuvieron las mejores ocasiones, pero se encontraron con un Kobel providencial.

Tras la reanudación, el Stuttgart siguió dominando y por fin encontró el premio del gol. Millor habilitó en profundidad a Guirassy, y esta vez sí, el enrachado ariete del Stuttgart abrió el marcador, batiendo entre las piernas a Kobel.

Pese al dominio de los locales, el Borussia pudo empatar. Bynoe-Gittens marcó, pero estaba en fuera de juego por centímetros. No lo lograron, y el Stuttgart no perdonó. Silas ganó la espalda a los defensores amarillos, y no perdonó ante Kobel para meter al Stuttgart en cuartos de la Pokal más abierta de los últimos años.