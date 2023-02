El Dortmund prolonga su estado de gracia en la Copa

Los 'borussers' alcanzaron los cuartos de final tras superar al Bochum. Emre Can marcó uno de los goles de la temporada desde medio campo Stoger, de penalti, igualó fuerzas pero Reus puso el 1-2 definitivo. Cinco victorias en cinco partidos para el Dortmund después del Mundial

El Borussia Dortmund sigue contando sus partidos de 2023 por victoria. Después de volver del Mundial con cuatro triunfos en Bundesliga, el equipo de Edin Terzic también superó los octavos de final de la DFB Pokal ante el Bochum (1-2). Emre Can, con un gran gol desde medio campo, allanó el camino.

FICHA TÉCNICA DFB Pokal BOC 1 ________________ 2 BVB ALINEACIONES Bochum Riemann; Janko, Ordets, Masovic, Soares; Losilla (Broschinski, 86'), Stoger; Asano, Forster (Kunde, 76'), Antwi-Adjej (Holtmann, 76') y Hofmann. Borussia Dortmund Kobel; Wolf (Schlotterbeck, 50'), Sule, Hummels, Ryerson; Emre Can; Brandt (Reyna, 96'), Bellingham, Özcan, Bynoe-Gittens (Reus, 65'); y Haller (Modeste, 65'). Goles 0-1 45+1 Emre Can. 1-1 M. 64 Stoger (pen.). 1-2 M. 70 Marco Reus. Árbitro Tobias Stieler. T.A.: Janko (39'), Stoger (44') y Antwi-Adjei (75'). Incidencias Vonovia Ruhrstadion. 26.500 espectadores.

El joven Bynoe-Gittens fue una de las novedades del once titular ‘borusser’ y fue el más activo en el ataque de los amarillos. Riemann le sacó un tiro a bocajarro llegados al cuarto de hora y el meta apareció de nuevo para repeler un tiro de falta de Brandt.

La más clara fue para Haller tras un gran pase de Bellingham, pero el ex del Ajax se escurrió y la mandó alta. Bynoe-Gittens sumó una nueva intentona antes de que en el descuento llegara uno de los goles de la temporada. Emre Can cazó en el centro del campo un despeje de Riemann, que salió de su zona para abortar un envío largo, y no dudó en controlar y azotarle desde su casa. Con suspense, el balón llegó a las mallas.

El gol hizo justicia, pero el Dortmund desapareció tras el descanso. Así, el Bochum empezó a achuchar. Antwi-Adjei gozó de dos claras situaciones, sin precisión en la definición, y la suerte les sonrió en un tiro lejano que dio en el brazo de Bynoe-Gittens justo en el límite del área. Penalti. Stoger ejecutó el lanzamiento desde los once metros e igualó la contienda.

Terzic movió ficha dando entrada a Reus y Modeste y el capitán acabó llevando a su equipo a la gloria. Özcan filtró un gran balón para Bellingham y el inglés solo tuvo que cederla para que Reus la empujara hacia dentro. Pese al empuje final del Bochum el resultado sonrió de nuevo al Dortmund, que continúa con la flechita para arriba en 2023.