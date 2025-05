No perdonan a Antony

El Betis llegaba a la final de la Conference League con la ilusión y esperanza de levantar el primer título europeo de su historia. Pero la realidad fue bien distinta. Tras adelantarse en la primera mitad con un buen tanto de Abde, el Chelsea pasó por encima de los béticos después del descanso y acabó conquistando el trofeo tras una gran remontada.

El golpe fue muy duro para el Betis y todos sus aficionados. Era la primera final en una competición europea, pero tendrán que esperar para saborear un título continental. Más allá de la derrota, este duelo contra los 'blues' pudo ser la despedida de Antony con el cuadro andaluz. Y no fue el mejor adiós...

El extremo brasileño estuvo extrañamente apagado a lo largo de todo el partido. No supo desbordar a un Marc Cucurella que completó una excelente actuación defensiva y, además, tampoco encontró el acierto en los metros finales para ser determinante.

Antony, durante el duelo contra el Chelsea / AP

Sin lugar a dudas, el partido de Antony fue toda una decepción para los béticos, que esperaban mucho más de su flamante estrella. Precisamente, ante un equipo de Premier como el Chelsea, el jugador brasileño recordó al de su paso por el Manchester United.

Era el día para aparecer, pero no fue el caso. Eso sí, su espesa final de Conference no quita el extraordinario rendimiento que he tenido desde su llegada en el mercado de fichajes invernal. Su andadura en el Betis le ha permitido recuperar la sonrisa, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Antony marcó un golazo de falta frente a la Fiorentina / Champions

Aunque el fútbol es mucho más que cifras, sus números demuestran el paso adelante dado bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. En total, nueve goles y cinco asistencias en 26 partidos con la camiseta del Betis. Nada mal.

Ya con la temporada finalizaba, ahora toca pensar en el futuro. Tras finalizar su cesión en el Betis, Antony regresa al Manchester United donde tiene contrato hasta 2027. Sin embargo, Amorim no cuenta con él y el club 'red devil' no perdona su mal rendimiento en Old Trafford.

"No sé qué pasará en el futuro, solo Dios lo sabe. Mi trabajo es jugar y lo estoy haciendo bien. Siento mucho cariño por el Betis, pero tengo contrato con el Manchester United y no sé que va a pasar. Ahora me voy con la selección y luego de vacaciones. Veremos que pasa en el futuro. Estoy muy feliz aquí, pero tengo un contrato", apuntó el delantero brasileño.

Tocará esperar. El deseo de Betis y del propio Antony es reencontrarse en el futuro, sin embargo, el acuerdo con el United no parece nada sencillo. El club inglés espera sacar una importante tajada por su venta, pero los béticos tienen una economía limitada. Empieza un nuevo culebrón.