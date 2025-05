Del Joaquín 'engorilado' a las lágrimas de Ruibal: lo que no se vio del Betis - Chelsea

El Real Betis mostró todo su honor y amor propio en Polonia, pero no fue suficiente. Los verdiblancos cayeron 1-4 ante el Chelsea en la gran final de la Conference League por culpa de un Cole Palmer endiablado, nadando mucho y muriendo en la orilla del Municipal de Breslavia.

Abde adelantó a los españoles, pero las asistencias de Palmer dieron la vuelta al marcador con los goles de Enzo Fernández y Nico Jackson. Jadon Sancho y Moisés Caicedo remataron el trabajo y el trofeo se fue a Inglaterra, aunque el choque tuvo muchos más detalles a rescatar que no se reflejan en las estadísticas. Esto es lo que no se vio del Betis - Chelsea en Breslavia.

MIKI ROQUÉ, SIEMPRE CON NOSOTROS

El equipo bético contó con un detalle importante en su vestidor. El cuadro verdiblanco dispuso de una camiseta con el '26' y el nombre de Miki Roqué, exfutbolista del Betis fallecido en 2012 por un cáncer a los 23 años.

La memoria del defensor estará siempre presente para el conjunto de Sevilla, que suele tenerle muy presente en su historia. No podía ser menos a las puertas de la primera final europea desde su fundación.

MOSAICOS Y COLOR

En la antesala del partido también se dio la acostumbrada batalla de tifos. La afición del Betis optó por el mensaje "No busco la gloria perecedera, sino la de tu nombre" junto a una imagen del Rey San Fernando vistiendo los colores verdiblancos.

El mosaico del fondo bético en Breslavia / AP

Los hinchas del Chelsea, por su parte, optaron por los colores blanquiazules junto al león de su escudo y el lema 'our blood is blue and we would leave you never' (nuestra sangre es azul y nunca te podremos dejar).

ALTA CUSTODIA POLICIAL

El partido fue calificado como alto riesgo, especialmente después de los incidentes vividos en la previa. Aficionados de Betis y Chelsea protagonizaron lamentables incidentes en Breslavia con enfrentamientos a golpes de puño, lo que obligó a un despliegue policial enorme de cara a la gran final de este miércoles.

Los aficionados del Chelsea escoltados por la policía / EFE

Distintas imágenes llenaron las redes sociales la noche del martes justo en la previa del choque entre ingleses y españoles, alertando a la seguridad local para tomar precauciones extremas.

JOAQUÍN, "ENGORILADO"

Noticia siempre que tiene un micrófono en las manos, el capitán del Betis Joaquín reflejó todo su nerviosismo en la previa de la gran final ante el Chelsea, describiéndose como "engorilado" por la ansiedad del encuentro.

"Engorilado, a tope. Me gustaría estar dentro. Fuera se pasan muchos nervios. Pero estar en una final de Conference es muy difícil. Hay que disfrutarlo", comentó, además de agradecer a los 15.000 béticos desplazados hasta Polonia y a los otros miles que llenaron el Benito Villamarín para ver el choque en vivo.

EL LOOK DEL CAICEDO GOLEADOR

Sorprendió el pivote ecuatoriano del Chelsea en su primera gran cita por un título desde que los 'blues' le ficharan a cambio de 120 millones de euros al Brighton. Moisés Caicedo se tiñó de rubio para el choque ante el Betis y, de alguna manera, le dio suerte.

La primera parte fue complicada para él, teniendo que bailar con el Isco más hábil. Pero en la segunda etapa se soltó, como todo el Chelsea, y aprovechó para marcar el 4-1 definitivo.

RUIBAL ROMPE EN LLANTO

Aitor Ruibal no fue titular en la gran final, pero ingresó en la segunda parte para intentar ayudar a su equipo a sacar adelante una final que se volvió totalmente en su contra.

La impotencia del carrilero sobre el final se reflejó, como en gran parte del beticismo, con unas lágrimas de mucho sentimiento por dejar escapar la oportunidad del primer título europeo de su historia.