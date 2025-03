Jesús Imaz, el catalán que hace historia en el fútbol polaco

El Jagellonia está haciendo historia. La temporada pasada, los de Białystok ganaron la Liga polaca por primera vez en toda su historia y en esta han conseguido llegar a las rondas eliminatorias de una competición europea. Todos estos éxitos no se pueden entender sin Jesús Imaz, un mediapunta español nacido en Lleida que se ha erigido como la gran estrella del equipo.

Desde que llegó al Municipal de Białystok en 2019, Imaz se ha convertido en el máximo goleador de la historia del club en Primera División y en el segundo extranjero con más goles en la Ekstraklasa, solo por detrás del portugués Flavio Paixao. Con el 'Jaga', el leridano está viviendo una historia de éxito que dará un pasito más mañana cuando jueguen la ida de los octavos de final de la Conference League contra el Círculo de Brujas.

Jesús Imaz, la figura del Jagiellonia ante el Panevezys / Jagiellonia Bialystok

Del banquillo al estrellato

La historia de Jesús Imaz y Polonia no comenzó como una historia de grandeza, sino tras un primer tropiezo. El leridano, que había maravillado a todo el Camp d’Esports con el Lleida en sus primeros años, había llegado al fútbol profesional con el Llagostera y se había asentado en Segunda División con el UCAM Murcia, tropezó al querer dar un pasito más.

En 2017, al leridano le llegó la gran oportunidad de fichar por el Cádiz, un histórico de La Liga que estaba luchando por subir a Primera. Imaz venía de hacer buenas campañas y parecía un salto natural en su carrera, pero ese fichaje era un regalo envenenado.

Imaz tuvo un buen inició que se apagó rápidamente y terminó convirtiéndose en una etapa de inactividad en la que únicamente jugó seis partidos en seis meses, saliendo dolido y decepcionado del club gaditano.

Jesús Imaz con el Cádiz CF / Cadiz CF

Sobre su marcha del Cádiz, Imaz explicó que “antes de comenzar la nueva temporada hablé con el club para que me dejaran salir y me dijeron que no, que me quedase a ganarme la confianza del entrenador en la pretemporada. Hice una buena pretemporada, pero una semana antes de comenzar la liga me dijeron que me buscase una salida. Al principio me enfadé, porque había tenido ofertas de equipos de Segunda, pero al final tuve la suerte de llegar a Polonia”.

Wisla Kraków, primera parada de la aventura centroeuropea

Tras encontrarse sin equipo y con una ganas locas de jugar, el de Lleida recibe la oferta de uno de los grandes de Polonia, el Wisla Kraków. Sin pensárselo mucho, el español puso rumbo a Cracovia, dando inicio a lo que ha terminado convirtiéndose en una trayectoria estelar. “Me decanté por Polonia porque Kiko Ramírez, técnico del Wisla, me convenció. Me mandó videos de la afición, el estadio y como se vivía el fútbol en Polonia. Además, había seis españoles más y pensé que me podría adaptar mejor”, explicó.

Imaz celebra un gol con el Wisla Kraków / The Krakow Post

El catalán llegó a su nuevo club sin saber “la magnitud del equipo al que llegaba” y con ciertas dudas sobre su nuevo paso, firmando un contrato de tan solo un año más otro adicional. Al principio le costó adaptarse. El catalán, jugador técnico, fino y con mucha clase, se encontró desamparado en una liga muy física y de jugadores fuertes.

“En el primer entrenamiento ya me dejaron claro que tipo de fútbol se jugaba aquí. En un partido reducido me dio una entrada un polaco que te hace ver lo que has venido a hacer en Polonia. Desde que llegué, comencé a cuidar mi alimentación e ir al gimnasio. Al fin y al cabo, esto es una Liga profesional y se nota”, recordó el mediapunta.

No obstante, gracias al círculo de españoles y su calidad, Imaz comenzó a maravillar, más pronto que tarde, al respetable polaco. En Cracovia estuvo una temporada y media en la que marcó 14 goles, pero se vio obligado a marcharse después de que el club “acarreara unas deudas muy grandes”.

Jagiellonia y el inicio de una leyenda

En ese momento apareció en la ecuación el Jagellonia, club que había estado luchando por la Ekstraklasa y que pagó 750.000 euros por el leridano, pasando por delante de otros grandes europeos como el Legia o el Ferencvaros.

En sus primeros años en Białystok, Imaz lo reventó, superando en todas las ediciones los 10 goles, a excepción de la temporada 2021/2022 que marcó nueve, pero el club se alejó de la lucha por el título debido a “problemas de dinero al gastar más de lo que debían durante la temporada del centenario”.

Jesus Imaz (izquierda), catalán y figura del Jagiellonia que sigue vivo en la Champions 2024/25 / EFE

De hecho, en la temporada 2022/2023, el club queda decimocuarto a cuatro puntos del descenso, pero con Jesús Imaz y Marc Gual, dos catalanes, como máximos goleadores de la liga con 14 y 16 goles, respectivamente.

El milagro de Białystok

No obstante, como si de un milagro se tratara, el club se levantó el año siguiente y con un Imaz imperial, 12 goles y 4 asistencias en 30 partidos de Liga, terminó consiguiendo una de las mayores hazañas del fútbol polaco, ganando la Liga por primera vez en toda su historia.

Jesús Imaz con el título de liga de Polonia / @jesusimaz

Las claves del éxito, según el leridano fueron que “los equipos fuertes no hicieron su mejor temporada, y la visión del técnico Adrian Siemieniec, un entrenador joven con una visión muy buena y ofensiva. Fue todo rodado, aunque ganáramos por el gol average”.

Tras el pitido final en la victoria por 3-0 frente al Warta Poznan en la última jornada, la gente enloqueció e invadió el terreno de juego. El Jagiellonia había hecho historia, Imaz llevó al club del descenso a la cima, consiguiendo un título que quedará grabado para siempre en la retina de unos aficionados que “seguían celebrando el título después del verano”.

La afición del Jagiellonia celebra el título / Ojogo

“Fue un trofeo muy esperado por la ciudad, el club y sobre todo para mí, por lo mal que lo había pasado de un año a otro. Pasé de estar al borde del descenso y quedar libre a ganar mi primer título de liga”, recordó Imaz.

Imaz hace historia en Europa

Ahora, el Jagiellonia quiere más. Si no fuera suficiente hacer historia en Polonia, ahora la están haciendo en Europa. Y es que esta temporada, en el club consiguió sus primeros tres puntos en una competición continental y han llegado a los octavos de final de la Conference League, donde se medirán al Círculo de Brujas.

Imaz afronta el reto con la intención de “competir al máximo”. “Sabemos quién es el favorito, pero nosotros haremos nuestro fútbol. Son dos partidos, cuatro partes en las que intentaremos ganarles”.

El catalán tiene cuerda para rato

Pese haber conseguido cosas inimaginables en ese 2017 en el que Imaz decidió embarcarse en una travesía por la Europa Central, el futbolista catalán sigue teniendo cuerda para rato.

“Estoy muy a gusto aquí, la afición y el club me lo hacen ver cada semana. Por lo tanto, mi intención es seguir en Polonia. Estoy muy contento de haberme atrevido a salir de España y descubrir que fuera del país hay mucho más fútbol. Espero poder aguantar físicamente durante muchos años”, explicó Imaz.

Jagiellonia, su segunda casa

Por ahora, el próximo objetivo del catalán será intentar ganar la Copa, el único trofeo nacional que se le resiste, y lo quiere hacer con el que, tras muchos éxitos y goles, se ha convertido en el club de su vida y en una parte fundamental de su trayectoria vital.

“Ahora mismo Białystok es mi segunda casa, estoy muy a gusto. Tengo aquí a mi familia, mi hijo habla polaco perfecto, se ha adaptado muy bien, entonces para mí esto es lo más importante. En el Jagiellonia caí con el pie derecho, empecé a marcar goles y la afición siempre me ha animado, siempre ha estado conmigo; me quieren mucho”, concluyó.