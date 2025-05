La gran reválida de Abde

La decepción y frustración vividas en San Mamés no se trasladaron a Sevilla. Como previa a una Feria de Abril que se espera con ganas, el Real Betis regaló una vital victoria a un Benito Villamarín llenó hasta la bandera ante la Fiorentina (2-1) que hace soñar a la afición bética con su primera final europea. Un resultado favorable, pero no definitivo, por lo que los de Manuel Pellegrini deberán plantarse en el Artemio Franchi sin miramiento alguno.

Ez Abde - con cierto suspense - y Antony (o Antonio de Triana según el club) lideraron un triunfo que se ajustó tras el tanto en el tramo final de Luca Ranieri, que dio mucha vida a una Fiorentina que tratará de buscar una épica que solo una gran puesta en escena del Betis puede evitar.

Más allá de la obra de arte del brasileño, que conectó un latigazo - con la derecha - directo a la escuadra, hubo una acción en la eliminatoria que no dejó a nadie indiferente. Y que de bien seguro casi provoca el infarto de más de un aficionado verdiblanco.

ABDE EN ESTADO PURO

Quién si no Abde para protagonizarla. Y es que estuvo realmente cerca de desperdiciar un pase de la muerte de Bakambu. Pisó línea de fondo y sirvió un centro raso, que solo había que empujar. Y apareció el marroquí en el segundo palo para culminar la jugada. Eso sí, quiso pasarse el juego. En lugar de asegurar, optó por pegarle duro al balón, que impactó en el travesaño, botó dentro y volvió a tocar la madera antes de salirse de la portería.

El tanto no había subido ni al marcador y Abde ya lo estaba festejando. Unos minutos de cierto suspense después, la revisión del VAR dio validez a su gol. El Villamarín enloqueció y el '10' dio rienda suelta a a su 'show'. Felicidad máxima - y tranquilidad - de un tipo que está aprovechando a las mil maravillas las oportunidades que le está brindando Manuel Pellegrini.

QUIERE SER PROTAGONISTA

"Me he asustado un poco, pero lo he visto botar dentro y lo he celebrado. Sabía que era gol", expresó tras el encuentro. "La afición nos da un plus increíble y le estamos agradecidos. A por el jueves", sentenció. Tras un periodo algo complicado, marcado también por una lesión de tobillo, se ha ganado a pulso la confianza del chileno, que hasta ahora estaba situando a Jesús Rodríguez en banda izquierda, siendo Antony intocable en la derecha.

Abde marcó ante el Valladolid / @realbetis

Dos dianas (Valladolid y 'Fiore') y una asistencia (Girona) en los últimos tres compromisos, unas grandísimas cifras para un futbolista que está llamado a ser decisivo para el tramo decisivo de la temporada. Un cambio de actitud brutal, pues se le vio presionar hasta a De Gea.