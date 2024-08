De Gea vuelve a jugar 447 días después... en un debut para olvidar

El partido entre la Fiorentina y el Puskas FC Academy correspondiente al play-off de Conference League tuvo un protagonista especial. Se trató de David De Gea. El ex del Manchester United volvió a disputar un partido oficial tras un año y medio sin jugar. El guardameta madrileño volvió a sentirse futbolista después de una etapa alejada de los terrenos de juego.

Su debut con el conjunto italiano no fue como él esperaba. Se prometía un partido más que tranquilo, teniendo en cuenta que el rival que tenía enfrente la Fiore era de menor categoría. Pero el Puskas FC Academy sorprendió a propios y extraños, mostrando un futbol ofensivo, sin complejos y poniendo en apuros al conjunto de Raffaele Palladino.

En los primeros 12 minutos de encuentro, los húngaros ya se pusieron 0-2 por delante y provocaron que los primeros minutos de De Gea como jugador 'viola' fuesen para el olvido. Por otro lado, la Fiore logró reaccionar a tiempo para remontar un encuentro que se puso contra las cuerdas. El partido terminó en empate a tres y todo se decidirá en la vuelta, en un duelo en el que los italianos deberán ganar a domicilio.

UN DE GEA DUBITATIVO

Pese a que en ninguno de los tres goles el guardameta fue protagonista de manera negativa, se pudieron notar los 447 días en los que el portero ha estado alejado de los terrenos de juegos. El madrileño no realizó grandes paradas de mérito y estuvo dubitativo en algunos momentos del encuentro, como por ejemplo en la salida de pelota desde atrás.

Fiorentina - Puskas Akademia / UEFA

Raffaele Palladino, técnico de la Fiorentina, no quiso señalar a De Gea y afirmó que son muchos los jugadores que se han incorporado recientemente y que les falta ritmo de competición: "Obviamente, tenemos un equipo que está en progreso, muchos jugadores han llegado en diferentes momentos de la pretemporada, por lo que no hemos tenido mucho tiempo para trabajar todos juntos. El rival está en una fase más avanzada de su preparación de esta temporada, pero eso no debe ser una excusa, sino una motivación para hacerlo mejor", explicó.

El siguiente encuentro de los italianos será el próximo domingo ante el Venezia. Habrá que estar atentos a si De Gea tendrá una segunda oportunidad o si, por otro lado, Palladino apostará por un relevo en la portería.