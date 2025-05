¿En qué equipo no sería titular este Palmer?

Dicen que aquellos que crean en la magia están destinados a encontrarla. Es algo que podrá sonar ajeno a la mayoría de equipos del mundo, desacostumbrados a los trucos como el agua al desierto, aunque no para un Chelsea donde conviven día a día con un mago de los pies a la cabeza como Cole Palmer.

Si el Chelsea tiene en sus vitrinas su primera Conference League es, en buena parte, gracias a que su estrella decidió ejercer como tal en Breslavia. Cuando más quemaba el balón, cuando su equipo no encontraba el camino del empate que tanto tiempo llevaba buscando, Cole Palmer se sacó de la chistera no una, sino dos asistencias que permitieron a los londinenses encontrar la luz al final del túnel.

Su final contra el Betis estuvo a otro nivel. Entre tanta constelación de estrellas que tiene el Chelsea, si alguien brilla con más fuerza cuando el equipo lo necesita es Cole Palmer. El mediapunta es el faro, es la nota fuera del pentagrama, es el principio de cada acción... pero también es el final de ellas. Su doblete de asistencias no hizo más que encumbrar un partido para el recuerdo.

Dos trucos para finiquitar al Chelsea

El primero de los dos trucos de magia que iba a exhibir el mago de Wythenshawe llegó con un centro al alcance de los elegidos que remató Enzo llegando de segunda línea. Era el tanto del empate, aunque Palmer estaba dispuesto a llegar hasta el final para hacer a su equipo campeón. Unos minutos después, rompió por completo a Jesús Rodríguez por banda para meter un centro con su pierna mala -que no pareció como tal- que Jackson remató con fortuna... pero que terminó dentro igualmente.

No ha sido la mejor temporada de Cole Palmer, eso es un hecho. Después de una primera temporada en el Chelsea donde solamente Haaland anotó más goles en Inglaterra -siendo el inglés un mediapunta-, en su segunda campaña se esperaba un rendimiento como mínimo a la par. Si bien no ha sido un curso brillante como el anterior, sus quince goles en el campeonato inglés hacen ver que un poco de Palmer es mucho Palmer. En el Chelsea no hay quien le discuta el puesto.

Palmer, junto a Isco en la final / Denes Erdos / AP

Desde que el inglés decidiese partir del lado azul de Manchester a Londres en busca de minutos, su eclosión ha sido meteórica. El 2024 de Palmer estuvo al alcance de unos pocos con registros realizadores a la altura de los Haaland, Vinicius, Mbappé, Lewandowski o Kane... ¡siendo mediapunta!

La final de Palmer ha permitido al inglés regresar a su máximo nivel. No ha sido la nota habitual esta temporada, especialmente en la recta final del curso, aunque que nadie descarte al de Wythenshawe para el futuro. En su mejor estado de forma, pocos equipos -quizás su rival en Breslavia entre ellos- podrían permitirse el lujo de que no fuese titular en la mediapunta. Una final para el recuerdo de un jugador diferencial que ya tiene su primer éxito europeo... con el Chelsea.