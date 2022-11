Derrota intrascendente del Villarreal, que sigue sin ganar con Setién

El submarino amarillo pierde su primer partido en Europa esta temporada Con esta victoria, el Lech Poznan se clasifica como segundo

El Villarreal de Quique Setién sigue sin ganar y suma la primera derrota europea de la temporada en un duelo intrascendente en el que el Lech Poznan fue el único interesado en ganar (3-0). El Villarreal acumula tres partidos sin ganar, cosa que con Emery no había pasado en toda la temporada.

FICHA TÉCNICA Conference League LEC 3 ________________ 0 VIL ALINEACIONES Lech Poznan Bednarek; Rebocho, Milic, Satka, Pereira; Kvekve (Salamon, 91'), Murawski; Skoras, Marchwinski (Szymczak, 73'), Velde (Czerwinski, 73'); Ishak (Dagerstal, 88'). Villarreal Reina; De la Fuente (Femenía, 79'), Mandi, Cuenca, Mojica (Moreno, 68'); Morlanes (Parejo, 77'), Coquelin (Capoue, 77'), Trigueros; Pino, Morales (Danjuma, 68'), Jackson. Goles 1-0 M.27 Velde. 2-0 M.51 Skoras. 3-0 M.77 Skoras. Árbitro Verboomen. T.A:Trigueros (72') Incidencias Stadion Miejski (17.250 espectadores)

La primera mitad fue un monólogo del Villarreal, que jugó una muy buena primera parte, creando más peligro que los polacos, pero en un contragolpe rápido del Lech Poznan, Velde puso por delante a los locales. Marchwinski cabeceó un centro que Mandi evitó prácticamente en la línea y que Velde envió al fondo de la red tras recoger el rechace. El gol no cambió los planes de los de Quique Setién, que siguieron jugando igual que hasta el momento.

Pero nada más empezar el segundo tiempo, llegó el segundo, que cayó como un jarro de agua fría. En una nueva transición ofensiva de los polacos, Velde se la puso a Skoras para que este definiera a placer ante Reina, que no puede hacer nada para evitar el gol.

Se notó mucho que el submarino amarillo no se jugaba nada y que el conjunto polaco sí. Y para sentenciar la clasificación, el Lech Poznan volvió a asestar otro golpe con el doblete de Skoras, en una jugada muy similar a la del segundo gol. En el inicio de la jugada hubo fuera de juego pero como en la Conference no hay VAR no se pudo revisar.

Acaba así una gran fase de grupos del conjunto castellonense que pasa como primero de grupo con 13 puntos, tras 4 victorias, 1 empate y 1 derrota.