Antony deja a De Gea sin palabras

Pudo generarse cierto ruido de puertas hacia fuera cuando hacía unas tres semanas que Antony no veía portería, pero al Real Betis le daba absolutamente igual. En Heliópolis estaban encantadísimos no, lo siguiente, con el brasileño. Más aún si cabe una afición verdiblanca enamorada de su fútbol y del aura que desprende por los terrenos de juego. Y, tras aquel inicio arrollador - tres tantos y dos asistencias en sus primeros cinco partidos, volvería a festejar una diana en Montilivi.

Y qué diana. Volea - con el interior de su bota derecha - ajustadita para batir a Gazzaniga. Su talento va mucho más allá de las simples cifras. No cabe de que su llegada significó un salto de calidad tremendo a una plantilla que contaba con futbolistas de la talla de Isco, Lo Celso o Fornals.

Antony ante el Girona / EFE

Si hacía falta que volviera a demostrar su capacidad para ser diferencial, se lo dejaría muy claro a un guardameta con quien había convivido en Old Trafford y que, aparentemente, aún no había conocido al 'Antonio' del Betis y no sabía de lo que podia llegar a ser capaz. Así, David De Gea vio pasar un voleón de brasileño directo a la mismísima escuadra. Y con la derecha.

No pudo hacer nada el arquero de la Fiorentina ante tal latigazo. Apareció cuando más lo necesitaba el equipo, para poner tierra de por medio en la eliminatoria, aunque después anotara Luca Ranieri en el tramo final. Día especial, convirtiendóse en el primer brasileño que ve portería en unas semifinales de cualquier competición en toda la historia del Betis.

Betis' Antony reacts after scoring during the Conference League semifinal first leg soccer match between Betis and Fiorentina at the Benito Villamarin stadium / AP Photo/Jose Breton

DE GEA NO SE LO CREE

De Gea, con quien coincidió en el vestuario del Manchester United durante la temporada 2022/23, bromeó cuando se le preguntó por su tanto: "He entrenado con él mil veces y no ha hecho un gol con la derecha en ningún entrenamiento", unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo. "Está muy bien, tiene un uno contra uno brutal, con confianza; cuando un jugador está con confianza, demuestra lo bueno que es. Ha hecho un gran partido y un gran gol", añadió.

"No la he visto salir, había un jugador delante y no la he podido ver. Le pega muy bien con la derecha y me alegro con él porque ha tenido un tiempo complicado en Manchester y está demostrando lo buen jugador que es", sentenció.

LA BROMA DE JOAQUÍN... Y EL INTERÉS DEL ATLÉTICO

Tras ese vital tanto, Antony ya suma 10 participaciones en goles (seis dianas y cuatro asistencias) en 19 partidos con el Betis. Vive un momento muy dulce el de São Paulo y, aunque se presenta verdaderamente complicado asegurar su continuidad en Heliópolis, Joaquín se prestó voluntario para "secuestrarlo", diciendo que "yo pongo el coche, pero que se quede como sea", según bromeó en la previa.

Antony and De Gea reunited ❤️🥹 pic.twitter.com/HPk8feNR9Y — UtdTruthful (@Utdtruthful) May 2, 2025

Eso sí, tal y como desvela 'El Chiringuito', hay un club que podría interponerse en su camino: el Atlético de Madrid. Según dicha información, el cuadro rojiblanco pregunta por él y el United estaría dispuesto a dejarle salir a cambio de una cifra cercana a los 40-50 millones de euros.